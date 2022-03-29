KDV indirimi tamam, sıra fırsatçılarla mücadelede - Son Dakika
Üye Girişi

KDV indirimi tamam, sıra fırsatçılarla mücadelede

29.03.2022 12:55
KDV indirimi tamam, sıra fırsatçılarla mücadelede

Temel ihtiyaç ürünlerinin KDV'sinin yüzde 8'e indirilme kararını perakende sektörü olarak desteklediklerini belirten Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, "Sektörümüzü rahatlatan bu karardan sonra özellikle Ramazan'da fırsatçılara geçit verilmemeli" açıklamasını yaptı.

Temel ihtiyaç ürünlerinin KDV'sinin yüzde 8'e indirilme kararını perakende sektörü olarak desteklediklerini belirten Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, "Sektörümüzü rahatlatan bu karardan sonra özellikle Ramazan'da fırsatçılara geçit verilmemeli" açıklamasını yaptı.

Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a temel ihtiyaç maddelerine yönelik KDV indirimi açıklaması sebebiyle teşekkür etti. Kılıç, indirimi yansıtma için çalışmalara başladıklarını belirtirken Ramazan sebebiyle fırsatçılara geçit verilmemesi gerektiğini söyledi. Başkan Haşim Kılıç, "KDV oranını yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararını perakende sektörü olarak yürekten destekliyoruz. Sektörümüzün öncelikli taleplerinden olan ve Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla hayata geçen KDV indirimini, en kısa sürede raflara yansıtacağız. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da devletimizin, milletimizin yanında olacağız" dedi.

KDV indirimi hamlesinin sektörde olumlu yansımalarının olacağını da kaydeden Haşim Kılıç, "Temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indiriminin, fiyat artışlarının önüne geçme noktasında ciddi faydalarının olacağına inanıyoruz. Vergi yükünü hafifletmeye yönelik bu tür adımlarla enflasyonla mücadelenin de çok iyi seviyelere geleceğine inanıyoruz. Devletimizin hem sektörü, hem de tüketiciyi öncelikli olarak gören adımları önemli rahatlamalara sebep olacaktır. Ancak özellikle Ramazan ayında fiyatlar ile oynayan firmaların haksız rekabete yol açacak çalışmalarına engel olunmasını bekliyoruz. Yıllardır halkımıza en iyi ve kaliteli hizmeti vermeye çalışan PERDER üyelerimiz, erzak paketleri ve tüm ürünlerde uygun alışveriş imkanı için elinden geleni yapmaktadır. Bursa PERDER üyeleri için ön planda olan fırsatçılık değil, uygun ve kaliteli hizmettir. Tüketicilerimiz; hem fırsatçılara, hem de spekülatörlere karşı dikkatli olmalıdır" ifadelerini kullandı. - BURSA

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan her akşam manda yoğurdu yediğini söyledi, belediyenin telefonları kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan her akşam manda yoğurdu yediğini söyledi, belediyenin telefonları kilitlendi! Son dakika haberi: Özbekistan'ın başkenti Taşkent, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazır Son dakika haberi: Özbekistan'ın başkenti Taşkent, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazır

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Haşim Kılıç, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KDV indirimi tamam, sıra fırsatçılarla mücadelede - Son Dakika


Son Dakika
12:45 İstanbul'daki barış müzakerelerinde soğuk rüzgarlar esiyor! Tokalaşmadan başladılar, bir şey yiyip içmeleri yasaklandı
12:34 Her şeyine el konuldu: 12.3 milyar dolar serveti olan Rus oligark taksiye binecek para bulamıyor
12:27 Çanakkale'de arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi
12:26 Belçika futbolunun en acı günü! C.Brugge'ün 28 yaşındaki kalecisi Van Damme yaşamını yitirdi
12:23 Tokat skandalını 6 yıl önceden bilmiş! Twitter kullanıcısının Will Smith ve Chris Rock hakkında yazdıkları gündem oldu
12:06 Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor
11:56 Zihinsel engelli sayılan uyuşturucu kaçakçısının cezası belirlendi! Gelecek hafta idam edilmesi bekleniyor
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Edirne'de dede, oğlu, gelini ve torunu vahşice katledildi: Cinayet yerinde av tüfeği bulundu!
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 13:04:56. #1.13#
SON DAKİKA: KDV indirimi tamam, sıra fırsatçılarla mücadelede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement