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Kdz. Ereğli 2. OSB'ye ön onay verildi - Son Dakika

Kdz. Ereğli 2. OSB'ye ön onay verildi

27.12.2021 14:52
Kdz. Ereğli 2. OSB'ye ön onay verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, ilçeye kazandırmayı planladıkları 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ön onayı verdiğini ifade etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, ilçeye kazandırmayı planladıkları 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ön onayı verdiğini ifade etti.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ilçeye kazandırmayı planladıkları 197 hektar alana sahip 2. OSB için attıkları adımların olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini ifade etti. 2. OSB için yaptıkları müracaatın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ön onayın alındığını dile getirdi. Başkan Keleş konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Zonguldak Ereğli ilçesine 2. OSB kurulması talebi Bakanlığımıza intikal etmiş olup talep değerlendirme aşamasındadır'. Yaklaşık 40 adet karma sektörlerde yatırımcı yer almak istemektedir. Kdz. Ereğli 2.OSB için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde çalışmalar devam etmekte olup, bizlerde bu konuyu yakından takip ediyoruz. Daha öncede belirttiğimiz gibi 2. OSB kurulduğunda 50'ye yakın yeni yatırımcı ilçemizde yeni yatırım yapacak. Bu şekilde hem üretim artacak hem de yaklaşık 4 bin yeni istihdam sağlanmış olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 'Üretim ve istihdam' politikaları çerçevesinde Kdz. Ereğli 2. OSB'nin kurulmasına ilişkin olarak 2022 yılında çalışmaları daha da hızlandırarak bu yatırımların bir an önce yapılmasını sağlayacağını ümit ediyorum. Ticaret ve Sanayi Odası olarak göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizde mevcut üyelerimizin var olan sorunlarının çözülmesi, her sektörü ayrı ayrı ele alarak büyümesi ve gelişmesi noktasında yaptığımız çalışmaların yanı sıra daha öncede açıkladığımız gibi Subaşı ve Belen Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde olmak üzere iki ayrı noktada küçük ve orta ölçekli yatırımlar için yeni alanların oluşmasını destekliyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli 2. OSB'ye ön onay verildi
Kdz. Ereğli 2. OSB'ye ön onay verildi

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Arslan Keleş, Zonguldak, Ereğli, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kdz. Ereğli 2. OSB'ye ön onay verildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kdz. Ereğli 2. OSB'ye ön onay verildi - Son Dakika
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