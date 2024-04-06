Keban-Malatya Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Taşınmazlar Kamulaştırılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Keban-Malatya Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Taşınmazlar Kamulaştırılacak

Keban-Malatya Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Taşınmazlar Kamulaştırılacak

Cumhurbaşkanı Kararı ile Keban ile Malatya arasında tesis edilecek enerji iletim hattı projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak. Proje kapsamında güzergah değişikliği yapılması gerektiğinden 220 numaralı direk yeri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele istimlak edilecek.

06.04.2024 09:45  Güncelleme: 09:48
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Keban ile Malatya arasında tesis edilecek enerji iletim hattı projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV Keban-Malatya (Varyant) Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında 219 ve 221 numaralı direkler arasında güzergah değişikliği yapılması gerektiğinden 220 numaralı direk yeri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele istimlak edilecek.

Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Malatya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Keban-Malatya Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Taşınmazlar Kamulaştırılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keban-Malatya Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Taşınmazlar Kamulaştırılacak - Son Dakika
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