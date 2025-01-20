Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi Engelli Vatandaşlara İstihdam Fırsatı Sunuyor

Ekonomi

Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kariyer Ofisi, iş arayan vatandaşlara istihdam imkanı sunmaya devam ediyor. Engelli vatandaşlar başvurulara yoğun ilgi gösterdi.

İşsizlik sorunuyla mücadeleye katkı sağlayabilmek için çalışmalarına hız veren Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi, iş arayan ile işveren arasında iletişim kurulmasını sağlayarak vatandaşların iş bulma sürecine destek oluyor. Engelli vatandaşlar için de istihdam kapılarının aralanmasına aracılık yapan Kariyer Ofisi, işveren ile iş arayanları buluşturdu. Keçiören Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen mülakata, engelli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özel bir firmanın hizmet verdiği hastanelerde çalışmak üzere 6 ila 10 kişilik temizlik ve mutfak personeli alımı için mülakat yapıldı.

Başvurular web üzerinden yapılabiliyor

Ankara genelinde personel arayan işletmeler ile iş arayan vatandaşları kendi platformunda buluşturan Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi, ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılıyor. İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Keçiören Belediyesi web sitesi üzerinden 7 gün 24 saat başvuruda bulunabildikleri gibi mesai saatleri içerisinde Kariyer Ofisi'ne gelerek dilekçe ile de başvuru yapabiliyorlar. - ANKARA