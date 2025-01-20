Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi Engelli Vatandaşlara İstihdam Fırsatı Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi Engelli Vatandaşlara İstihdam Fırsatı Sunuyor

Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi Engelli Vatandaşlara İstihdam Fırsatı Sunuyor

Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi, iş arayan vatandaşlar ile işverenleri buluşturarak engelli bireylere istihdam imkanları sağlıyor. Mülakata gösterilen yoğun ilgi dikkat çekti.

20.01.2025 12:55  Güncelleme: 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kariyer Ofisi, iş arayan vatandaşlara istihdam imkanı sunmaya devam ediyor. Engelli vatandaşlar başvurulara yoğun ilgi gösterdi.

İşsizlik sorunuyla mücadeleye katkı sağlayabilmek için çalışmalarına hız veren Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi, iş arayan ile işveren arasında iletişim kurulmasını sağlayarak vatandaşların iş bulma sürecine destek oluyor. Engelli vatandaşlar için de istihdam kapılarının aralanmasına aracılık yapan Kariyer Ofisi, işveren ile iş arayanları buluşturdu. Keçiören Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen mülakata, engelli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özel bir firmanın hizmet verdiği hastanelerde çalışmak üzere 6 ila 10 kişilik temizlik ve mutfak personeli alımı için mülakat yapıldı.

Başvurular web üzerinden yapılabiliyor

Ankara genelinde personel arayan işletmeler ile iş arayan vatandaşları kendi platformunda buluşturan Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi, ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılıyor. İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Keçiören Belediyesi web sitesi üzerinden 7 gün 24 saat başvuruda bulunabildikleri gibi mesai saatleri içerisinde Kariyer Ofisi'ne gelerek dilekçe ile de başvuru yapabiliyorlar. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, ankara, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi Engelli Vatandaşlara İstihdam Fırsatı Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
12:23 Ünal Karaman İYİ Parti’den istifa etti Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti
12:15 Emeklinin gözü bu haberde İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
11:35 Menzil Cemaati’ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım
11:05 Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış
19:22 İstanbul’da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
19:18 Hamas’tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
19:04 Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı
19:04 Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah’ın izniyle galip geldik Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik
18:40 İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi
18:37 Hukukçu ve koleksiyoner Halûk Perk hayatını kaybetti Hukukçu ve koleksiyoner Halûk Perk hayatını kaybetti
18:17 Donald Trump, ABD’nin 47. Başkanı olarak yemin edecek Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin edecek
18:14 Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı
17:52 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel yan hakem göndermesi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel yan hakem göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 13:42:14. #1.12#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi Engelli Vatandaşlara İstihdam Fırsatı Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.