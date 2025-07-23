Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi İstihdama Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi İstihdama Katkı Sağlıyor

Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi İstihdama Katkı Sağlıyor
23.07.2025 11:36  Güncelleme: 11:39
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Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi, 11 bin 89 üye kaydı ve 417 yeni işe yerleştirme ile iş arayanlar ve işverenler arasında önemli bir köprü vazifesi görüyor. Başkan Özarslan, liyakat ve sosyal belediyecilik anlayışı ile istihdama katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi hem iş arayan bireylere hem de iş dünyasına destek olmayı sürdürüyor.

İş arayan vatandaşlarla işverenleri bir araya getirerek iş dünyasına yeni bireylerin katılımını destekleyen Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi, son bir yıl içinde başarılara imza attı. Bu süre zarfında 11 bin 89 kişi Kariyer Ofisi'ne üye kaydı yaptırdı. Doğru işe doğru adayın yönlendirilmesini hedefleyen Ofis'te, yürütülen çalışmalarla son bir yılda 5 bin 111 kişi mülakatlara yönlendirildi. Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından 417 vatandaş yeni bir işe yerleştirildi. Kariyer Ofisi'ne başvuru yapan adaylar, ekiplerce detaylıca incelenerek yeteneklerine göre gruplandırılıyor. Bu süreç sonrasında iş arayanlar, uygun işverenlerle buluşturuluyor. Aynı zamanda İŞKUR Hizmet Noktası olarak da hizmet veren Ofis, halkın İŞKUR kaydı oluşturma, mevcut kayıtlarını güncelleme ve ilanlara başvuru yapma gibi işlemlerinde de rehberlik sağlıyor. Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi hem iş arayan bireylere hem de iş dünyasına destek olmayı sürdürüyor.

"İstihdama katkı sağlıyoruz"

Her zaman liyakatin önemli olduğuna vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, çalışmaların temelini sosyal belediyecilik anlayışının oluşturduğunu belirterek, "İşverenlerimiz ile iş arayan vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görüyoruz. Doğru işe doğru adayı yönlendirip istihdama katkı sağlıyoruz. İş arayan vatandaşlarımız, Keçiören Belediyesi web sitesi üzerinden de Kariyer Ofisi'mize kayıt oluşturabilir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi İstihdama Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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