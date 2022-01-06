Keçiören'deki Kariyer Ofisi ile bin 500'den fazla vatandaşa iş imkanı

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından istihdama katkı sağlamak için hizmete sunulan Kariyer Ofisi 3 yıla yakın sürede bin 500'den fazla vatandaşa iş kapısı oldu.

Başvuru merkezi olarak da hizmet veren Kariyer Ofisi'nin işverenlere personel bulma konusunda büyük kolaylık sağladığını aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kariyer Ofisimiz kurulduğu günden itibaren 'Bin 500'den fazla vatandaşımızı yeni işleriyle buluşturdu. Vatandaşımıza iş, işverenlerimize de personel bulma konusunda önemli bir hizmet noktası olan Kariyer Ofisimize farklı meslek dallarından vatandaşlarımız başvuru yapıyor. Uygun pozisyona uygun elemanı yönlendiren uzman ekiplerimiz kariyer planlaması da yaparak çalışanlarımızın mesleklerinde süreklilik sağlıyor" dedi.

Başkan Altınok iş arayan vatandaşların ve personel ihtiyacı olan işverenlerin Keçiören Belediyesi hizmet binasında yer alan Kariyer Ofisi birimine yüz yüze başvuruda bulunabildikleri gibi belediyenin kurumsal web sitesi üzerinden de bu başvuruların kolaylıkla gerçekleştirildiğini söyledi. - ANKARA