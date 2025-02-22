Keçiören'den İhtiyaç Sahiplerine Destek: 'Keçikart' Projesi Tanıtıldı

Ekonomi

Ankara'nın Keçiören Belediyesince ihtiyaç sahibi aile ve yerel esnafa destek olması amacıyla hayata geçirilen "Keçikart" projesinin tanıtım programı gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere ve yerel esnafa destek olması amacıyla "Keçikart" çıkarttı. İhtiyaç sahibi aileler, "Keçikart" ile mahallesindeki yerel esnaftan alışveriş yapabilecek. Bu sayede aileler hem market alışverişini kolaylıkla belediyenin desteği ile gerçekleştirebilecek hem de esnaf için bir gelir kapısı olacak. "Keçikart", Neşet Ertaş Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda tanıtıldı.

"İnsanların aç kalmaması için gayret göstereceğiz"

Programa katılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, konuşmasında, sosyal ve halkçı bir belediye anlayışını hedeflediklerini vurgulayarak, "Keçiören'imizin insan odaklı ve sosyal belediye anlayışıyla yeni bir sayfa açıyoruz. Hayali ve çılgın projelere ihtiyaç yok. Hemşerilerimin yatağa girerken, bir çocuk üşürken, esnaf siftah yapamazken önceliğimiz onların yanında olmaktır. Bizler insanların asla aç kalmaması için gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kart sayesinde yeri olmayan uygulamaları ortadan kaldıracağız"

"Keçikart" projesinin sadece ihtiyaç sahibi insanlara destek olmak amacıyla olmadığını söyleyen Özarslan, "Dayanışmanın kurumsallaşması ve insanımız için kalıcı bir çözüm bulmak için bu yola çıktık. Bu kart sayesinde yeri olmayan uygulamaları da ortadan kaldıracağız" ifadesini kullandı.

"Bir kişinin neye ihtiyacı olduğunu başka kişiler belirleyemez"

İnsanların geçim sıkıntısı çektiği ve evladına kıyafet dahi alamadığını aktaran Özarslan, "Bir kişinin neye ihtiyacı olduğunu başka kişiler belirleyemez. İhtiyaç sahibinin ihtiyaçlarına ihtiyaç sahibi karar vermelidir. Biz de bu anlayışla yola çıktık. İhtiyaç sahibi olan hemşehrilerimiz 'Keçikart'ı başta Ankara'mız olmak üzere Türkiye'de sınırlı ölçüde yapılan bu proje hayata geçirilirken bunun hayalini kurduk" diye konuştu.

"Keçikart"ın tanıtım programına çok sayıda vatandaş da katıldı. - ANKARA