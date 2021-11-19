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Kemal Kılıçdaroğlu, gıda sektörünün paydaşlarını davet etti: Kara kışı konuşacağız - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu, gıda sektörünün paydaşlarını davet etti: Kara kışı konuşacağız

19.11.2021 21:06

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gıda fiyatlarındaki artışın altını çizerek, "Gıda sektörü paydaşlarını davet ettim, yarın kara kışı konuşacağız, birlikte ne yapabileceğimize bakacağız. Halkımız müsterih olsun. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır. Yalnız değilsiniz" ifadelerini kullandı.

Gıda fiyatlarına peş peşe zam gelmesinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gıda sektörü paydaşlarıyla görüşeceğini duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Kılıçdaroğlu, "Halkımızı kaderine terk etmiş bir Saray İktidarı var. Astronomik gıda fiyatları bir yana, pek çok üründe kota uygulanmaya başlandı; yeterli gıda yok. Gıda sektörü paydaşlarını davet ettim, yarın kara kışı konuşacağız, birlikte ne yapabileceğimize bakacağız. Halkımız müsterih olsun. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın andır. Yalnız değilsiniz!" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kemal Kılıçdaroğlu, gıda sektörünün paydaşlarını davet etti: Kara kışı konuşacağız - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu, gıda sektörünün paydaşlarını davet etti: Kara kışı konuşacağız - Son Dakika
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