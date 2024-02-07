Kemer Belediye Başkanı EMITT Fuarı\'nda Kemer\'i Tanıtıyor

Ekonomi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, bu yıl ziyaretçilerine 27'nci kez kapılarını açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Kemer'i tanıtıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, bu yıl 27'nci kez kapılarını açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) bire bir görüşmeler yaparak Kemer'i tanıtıyor. Tanıtım faaliyetleri sırasında Başkan Topaloğlu'na, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediyesi Meclis üyesi Mustafa Tıraş, Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Kemerli turizmciler eşlik ediyor. Kemer standına yoğun bir ilginin olduğu fuarın ilk gününde Başkan Topaloğlu, turizmcilerle ve seyahat acentelerinin temsilcileriyle yüz yüze görüşmeler yapıyor.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, Kemer standında

27. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Kemer standına ilgi devam ediyor. Son olarak Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan Kemer standını ziyaret ederek Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile fuarı değerlendirdi.

Bakan Yardımcısı Alpaslan'a Kemer turizmi hakkında bilgiler veren Başkan Topaloğlu, "Kemer standımız fuarın en fazla ilgi gören yerleri arasında ilk sırada. Yaptığımız bire bir görüşmelerde olumlu geri dönüşler alıyoruz. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alpaslan ile de görüşme fırsatımız oldu. Bu sene Kemer'de turizm anlamında neler yapılabilir konusunda fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

EMITT Fuarı, 9 Şubat Cuma günü sona erecek. - ANTALYA