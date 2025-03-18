Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, Moskova Fuarı\'nda Kemer\'i Tanıtıyor

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Moskova Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (MITT) Kemer'in tanıtımını yapıyor.

Rusya turizm endüstrisinin en büyük ve en önemli ticari fuarı olan MITT, turizm sektörünün profesyonellerini ağırlıyor. Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) standında Kemer tanıtımı yapan Başkan Topaloğlu, yaptığı ikili görüşmelerde Rus misafirleri Kemer'e davet ediyor. Kemer tanıtım filmlerinin gösteriminin de yapıldığı alanda Başkan Topaloğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ile fuar alanındaki otel yetkilileri ve turizmcilerle de görüşerek turizmde yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Rusya'nın Kemer için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer'imize en fazla turist gönderen ülkelerin başında Rusya geliyor. Moskova fuarında ilçemizin tanıtımını en iyi şekilde yapıyoruz. Bu yıl yine Kemer'e büyük bir ilgi var. Burada acente temsilcileri ile de ikili görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Kemer'i daha önce görmeyen Rus misafirlerimizi Kemer'i keşfetmeye davet ediyoruz. Kemer'imiz hakkında olumlu geri dönüşler alıyoruz" dedi. - ANTALYA