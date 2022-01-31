Kemer Belediyesi EMITT Turizm Fuarına hazır

Kemer Belediyesi, bu yıl da TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenecek EMITT turizm fuarına katılacak.

Dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı - EMITT, iki yıl aradan sonra, 9-12 Şubat 2022 tarihlerinde TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

"Tüm hazırlıklar tamamlandı"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi olarak EMITT Fuarına katılacaklarını ve Türkiye'nin en önemli turizm lokomotifleri arasında yer alan Kemer'i en iyi şekilde tanıtacaklarını belirtti. Fuarın, 9-12 Şubat tarihlerinde dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 25'inci kez İstanbul'da bir araya getireceğini anlatan Başkan Topaloğlu, "EMITT Fuarı için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Yerli misafirlerimiz de bizim için çok önemli. Fuara katılarak Kemer'i en iyi şekilde tanıtacağız" dedi.

"Kemer, dalış fuarında da yerini alacak"

Topaloğlu, EMITT Fuarının yanı sıra 10 Şubatta Moskova'da düzenlenecek olan Dalış Fuarında da Kemer'in tanıtımına katkı sağlayacaklarına değinerek, "Moskova'daki fuar için stant yerimizi ayırttık. Kemer'deki dalış yapan firmalarımız buraya katılım sağlayacak ve Kemer'in en güzel dalış noktaları hakkında bilgiler verecek. Ayrıca Kiev ve Moskova Fuarları da var. Stant paralarımızı ödedik. Elimizdeki tanıtım broşürlerini orada dağıtacağız. Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Kemer'i en iyi şekilde tanıtacağız" diye konuştu. - ANTALYA