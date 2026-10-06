Kemer Belediyesi Personel Limited Şirketi ile DİSK Genel İş yüzde 15 zamda anlaştı

Kemer Belediyesi Personel Limited Şirketi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. 31 Ekim 2028 tarihine kadar geçerli olacak sözleşme kapsamında belediye şirket personelinin ücretlerine yüzde 15 zam yapıldı.

Kemer Belediyesi Personel Limited Şirketi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Taraflar arasında imzalanan sözleşmeyle belediye şirket personeline yüzde 15 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Toplu iş sözleşmesinin imza töreni Kemer Belediyesi'nde gerçekleştirildi.

Sözleşmeyi Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile DİSK Genel İş Antalya Şube Başkanı Vedat Küçük imzaladı. 31 Ekim 2028 tarihine kadar geçerli olacak toplu iş sözleşmesi kapsamında belediye şirket personelinin ücretlerine yüzde 15 zam uygulanacak.

"Tatlı bir sonuca vardık"

İmza töreninde konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, imzalanan sözleşmenin belediye personeline hayırlı olmasını diledi. Tarafların ortak bir noktada buluştuğunu belirten Topaloğlu, ülkenin ekonomik şartlarına ve belediyenin bütçe imkanlarına dikkat çekti. Topaloğlu, "Ülkemizin içerisinde bulunduğu durum belli. İşçilere verilen maaşlar belki az ama bütçemize göre hareket ettik. Sonuçta tatlı bir sonuca vardık. Tüm işçilerimize hayırlı olsun" dedi.

DİSK Genel İş Antalya Şube Başkanı Vedat Küçük de toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Küçük, işçi ve emekçinin yanında olan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na teşekkür ederek, imzalanan toplu iş sözleşmesinin Kemer Belediyesi personeline hayırlı olmasını diledi.

Törene Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve DİSK Genel İş Antalya Şube Başkanı Vedat Küçük'ün yanı sıra, Kemer Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Erdoğan Okay, Mali Hizmetler Müdürü Cemal Şahin, Yazı İşleri Müdürü Turgay Okay ve Kemer Belediyesi Personel Limited Şirket Müdürü Mustafa Kemal Yağcı katıldı.