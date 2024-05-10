Kemer\'de Rus, İngiliz ve Alman turist yoğunluğu

Ekonomi

Antalya'nın Kemer ilçesinde Rus, İngiliz ve Alman turist yoğunluğu yaşanıyor.

Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, AA muhabirine, yaz sezonuna iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Rezervasyonların turizmcilerin yüzünü güldürecek derecede olduğunu ifade eden Yorulmaz, "Kemer'de kapalı tesisimiz bulunmuyor. Doluluk oranları gayet iyi gidiyor. Yüzde 73 doluluk oranlarını yakaladık." dedi.

En fazla Rus, Alman ve İngiliz turistleri ağırladıklarını dile getiren Yorulmaz, şunları söyledi:

"Ana üç pazar Rusya, Almanya ve İngiltere. Antalya'ya 3,5 milyon Rus turist gelmesini bekliyoruz. Ukrayna'dan savaş öncesi 1,5 milyon misafir gelirken bugün baktığımızda neredeyse hiç misafir gelmiyor. Ancak burada oluşan boşluğu alternatif pazarlar İngiltere ve Polonya ile doldurmuş durumdayız. En iyi iki yükseliş gösteren pazar İngiltere ve Polonya."

İç pazarda da ciddi yoğunluk yaşandığını belirten Yorulmaz, bu yıl yerli turistte de artış beklediklerini bildirdi.

Yorulmaz, Kurban Bayramı'nın da yüksek sezona denk geldiğine işaret ederek, özellikle haziranda önemli bir artış beklediklerini kaydetti.