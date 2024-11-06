Kemer\'de Yeni Kapalı Pazar Yeri Açılıyor

Ekonomi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun "Her mahalleye bir kapalı pazar yeri" projesi kapsamında Göynük Mahallesi'ndeki kapalı pazar yeri Cuma günü açılıyor.

Çalışmaları tamamlanan pazar yerinde tezgah açacak olan esnaf, yarın kura çekimlerini yapacak ve Cuma günü saat 11.00'de açılış töreni gerçekleştirilecek.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaptığı açıklamada, "Seçimlerden önce verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Daha önce Kuzdere, Arslanbucak ve Çamyuva kapalı pazar yerlerimizi vatandaşlarımızın kullanımına kazandırmıştık. Göynük mahallemizde de pazar yerimizin çalışmalarını tamamladık ve Cuma günü açılışını gerçekleştireceğiz. Artık pazar esnafımız yağmur, soğuk ve sıcaktan daha korunaklı olan yeni yerlerinde tezgahlarını açabilecek. Kemer'imize hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA