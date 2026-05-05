Kemer turizminde 'Rus' pazarı avantajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemer turizminde 'Rus' pazarı avantajı

Kemer turizminde \'Rus\' pazarı avantajı
05.05.2026 17:07  Güncelleme: 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemer Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısında konuşan Meclis Üyesi Cansın Efir, "Geçen sene 4 Mayıs'ta bir operatörde Kemer'e yapılan rezervasyon sayısı 62 bin 697 idi.

Kemer Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısında konuşan Meclis Üyesi Cansın Efir, "Geçen sene 4 Mayıs'ta bir operatörde Kemer'e yapılan rezervasyon sayısı 62 bin 697 idi. Şu anda 76 bin 890. Başka bir operatörde 631 bin 437 olan rezervasyon şu an 639 bin 162. Otelcilerle yaptığımız görüşmeler sonucunda rezervasyonlarda Antalya genelinde yüzde 15'lik bir düşüş var. Bu düşüşün ana kaynağı Almanya ve İngiltere pazarı. Bizim avantajımız Rus pazarı" dedi.

Kemer Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapılan toplantı öncesinde Başkan Topaloğlu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yapılan saldırıları şiddetle kınadığını belirterek, "Okullar, kardeşliğin, sevginin ve hoşgörünün pekiştiği yerlerdir. Ama yaşanan olaylar bizi derinden üzdü. Yetkililer bu konuda mutlaka bir önlem alacaklardır. Çünkü eğitim seviyesi yüksek olan ülkelerin refah seviyeleri de yüksek. Ülkemizde eğitimin seviyesini ne kadar yükseltirsek refah seviyemiz de o kadar yüksek olur" dedi. Toplantıda, 2025 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Üyesi Cansın Efir, meclis toplantısında Kemer turizmi hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Efir, 2026 turizm sezonunun İsrail-ABD ile İran arasındaki savaşla başladığını belirterek, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın da devam ettiğini hatırlattı.

Savaştan sonra 750 dolar olan jet yakıtının bin 700 dolar civarına ulaştığına değinen Efir, "Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın dokuz şehrinde uçaklar uçamıyor. Geçen sene 4 Mayıs'ta bir operatörde Kemer'e yapılan rezervasyon sayısı 62 bin 697 idi. Şu anda 76 bin 890. Başka bir operatörde 631 bin 437 olan rezervasyon şu an 639 bin 162. Otelcilerle yaptığımız görüşmeler sonucunda rezervasyonlarda Antalya genelinde yüzde 15'lik bir düşüş var. Bu düşüşün ana kaynağı Almanya ve İngiltere pazarı. Bizim avantajımız Rus pazarı. Bizim turistimizin yüzde 35'i Rus pazarı. Rusya'dan yana sıkıntımız yok ancak Almanya ve İngiltere rezervasyonlarını durdurdu. Herhangi bir sıkıntı olmazsa Kemer'de bu sezon geçen seneden farklı olmayacak. ya yüzde 5 fazla ya da eksik olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Efir, dijital pazarlama konusunda aynı hızda tanıtım çalışmalarına devam ettiklerine de değinerek, "VisitKemer sayfası üzerinden ayda yaklaşık 300 bin kişiye ulaşıyoruz. Coral ile yaptığımız Almanya ve Polonya pazarındaki tanıtımlarda savaş nedeniyle rezervasyonlar durma noktasına geldiği için biz de durdurduk. Onları Nisan ve Mayıs ayına aldık. Yaklaşık 80 bin avroluk tanıtımımız var. Rusya tanıtımlarımızı kesmedik. Rusya'da Yandex üzerinden 3 milyon 200 bin kişiye ulaştık. Moskova'da üç tane dev bilboarda da milyonlara ulaştık. Geçen sene Kemer'de 3,5 milyon turist ağırlamıştık" diye konuştu.

Turistlerin otelden dışarıya çıkarak Kemer'i keşfetmelerini sağlamak için önemli projeleri de hayata geçirmeye devam ettiklerine işaret eden Efir, şunları söyledi:

"Kemer'de Sokakta Sanat Var" projesini başlattık. Şu ana kadar 30 sanatçıyla görüştük. Mayıs ayının ikinci haftası başlamayı düşünüyoruz. Kemer'de hem görsel hem de işitmekle alakalı sanatlarda sokaklarda sanat olacak. Bu projeyle oteldeki turistin daha fazla şehir merkezini görmesini istiyoruz."

Kemer Çınarlı Kavşak'ta yapımında sona gelinen Henna Heykeli ile ilgili açıklamalarda bulunan Efir, "Henna Heykeli'ni Antalya Büyükşehir Belediyesi yaptı. Rengi değişecek eskitilmiş bir renk olacak. Hava şartları nedeniyle biraz geç kaldık. Henna'nın hikayesine gelecek olursak, rahmetli Muharrem Nalçacı, Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) ile bir kitap yazmış. Büyük İskender bir yıl Kemer'de kışladı. Bu kışlama süresinde Phaselis'te bir kıza aşık oluyor. Kıza bekle beni diyor. Kız Büyük İskender'i yedi yıl bekliyor ve sonunda dağda taşa dönüşüyor ve o şekilde vefat ediyor. Kısa hikayesi bu şekilde. Muharrem Nalçacı'nın bu kitabını biz yeniden derlettirdik. Kitabı Rusça ve İngilizceye tercüme ettirdik. Kitabın içinde Phaselis, aşk ve heykel var. Turistin otelden dışarıya çıkması için Kemer'deki hareketi artırmak istiyorduk. Bununla ilgili bir filmimiz de hazırlanıyor. Kitap aslında bir roman ve şehir efsanesi" ifadelerini kullandı.

Efir, Kemer tanıtım çalışmalarına da aralıksız devam ettiklerine işaret ederek, "5-10 Mayıs tarihleri arasında 700 acenteciyi ağırlıyoruz. Kemer'i yerinde tanıtmak istiyoruz. Acenteciler, Kemer'in bazı yerlerini gezecek. Tüm turizmcilere hayırlı sezonlar diliyorum" diye konuştu.

Toplantı sonrası meclis üyelerine Muharrem Nalçacı'nın yazdığı Phaselis'te Mitolojik Bir Aşk Hikayesi kitabı dağıtıldı.

Bir sonraki meclis toplantısı 3 Haziran Çarşamba günü saat 14.00 olarak belirlendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kemer turizminde 'Rus' pazarı avantajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu
Grimaldo’dan Beşiktaş kararı Grimaldo'dan Beşiktaş kararı

17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
16:59
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:22:23. #7.12#
SON DAKİKA: Kemer turizminde 'Rus' pazarı avantajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.