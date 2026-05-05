Kemer turizminde \'Rus\' pazarı avantajı

Kemer Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapılan toplantı öncesinde Başkan Topaloğlu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yapılan saldırıları şiddetle kınadığını belirterek, "Okullar, kardeşliğin, sevginin ve hoşgörünün pekiştiği yerlerdir. Ama yaşanan olaylar bizi derinden üzdü. Yetkililer bu konuda mutlaka bir önlem alacaklardır. Çünkü eğitim seviyesi yüksek olan ülkelerin refah seviyeleri de yüksek. Ülkemizde eğitimin seviyesini ne kadar yükseltirsek refah seviyemiz de o kadar yüksek olur" dedi. Toplantıda, 2025 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Üyesi Cansın Efir, meclis toplantısında Kemer turizmi hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Efir, 2026 turizm sezonunun İsrail-ABD ile İran arasındaki savaşla başladığını belirterek, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın da devam ettiğini hatırlattı.

Savaştan sonra 750 dolar olan jet yakıtının bin 700 dolar civarına ulaştığına değinen Efir, "Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın dokuz şehrinde uçaklar uçamıyor. Geçen sene 4 Mayıs'ta bir operatörde Kemer'e yapılan rezervasyon sayısı 62 bin 697 idi. Şu anda 76 bin 890. Başka bir operatörde 631 bin 437 olan rezervasyon şu an 639 bin 162. Otelcilerle yaptığımız görüşmeler sonucunda rezervasyonlarda Antalya genelinde yüzde 15'lik bir düşüş var. Bu düşüşün ana kaynağı Almanya ve İngiltere pazarı. Bizim avantajımız Rus pazarı. Bizim turistimizin yüzde 35'i Rus pazarı. Rusya'dan yana sıkıntımız yok ancak Almanya ve İngiltere rezervasyonlarını durdurdu. Herhangi bir sıkıntı olmazsa Kemer'de bu sezon geçen seneden farklı olmayacak. ya yüzde 5 fazla ya da eksik olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Efir, dijital pazarlama konusunda aynı hızda tanıtım çalışmalarına devam ettiklerine de değinerek, "VisitKemer sayfası üzerinden ayda yaklaşık 300 bin kişiye ulaşıyoruz. Coral ile yaptığımız Almanya ve Polonya pazarındaki tanıtımlarda savaş nedeniyle rezervasyonlar durma noktasına geldiği için biz de durdurduk. Onları Nisan ve Mayıs ayına aldık. Yaklaşık 80 bin avroluk tanıtımımız var. Rusya tanıtımlarımızı kesmedik. Rusya'da Yandex üzerinden 3 milyon 200 bin kişiye ulaştık. Moskova'da üç tane dev bilboarda da milyonlara ulaştık. Geçen sene Kemer'de 3,5 milyon turist ağırlamıştık" diye konuştu.

Turistlerin otelden dışarıya çıkarak Kemer'i keşfetmelerini sağlamak için önemli projeleri de hayata geçirmeye devam ettiklerine işaret eden Efir, şunları söyledi:

"Kemer'de Sokakta Sanat Var" projesini başlattık. Şu ana kadar 30 sanatçıyla görüştük. Mayıs ayının ikinci haftası başlamayı düşünüyoruz. Kemer'de hem görsel hem de işitmekle alakalı sanatlarda sokaklarda sanat olacak. Bu projeyle oteldeki turistin daha fazla şehir merkezini görmesini istiyoruz."

Kemer Çınarlı Kavşak'ta yapımında sona gelinen Henna Heykeli ile ilgili açıklamalarda bulunan Efir, "Henna Heykeli'ni Antalya Büyükşehir Belediyesi yaptı. Rengi değişecek eskitilmiş bir renk olacak. Hava şartları nedeniyle biraz geç kaldık. Henna'nın hikayesine gelecek olursak, rahmetli Muharrem Nalçacı, Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) ile bir kitap yazmış. Büyük İskender bir yıl Kemer'de kışladı. Bu kışlama süresinde Phaselis'te bir kıza aşık oluyor. Kıza bekle beni diyor. Kız Büyük İskender'i yedi yıl bekliyor ve sonunda dağda taşa dönüşüyor ve o şekilde vefat ediyor. Kısa hikayesi bu şekilde. Muharrem Nalçacı'nın bu kitabını biz yeniden derlettirdik. Kitabı Rusça ve İngilizceye tercüme ettirdik. Kitabın içinde Phaselis, aşk ve heykel var. Turistin otelden dışarıya çıkması için Kemer'deki hareketi artırmak istiyorduk. Bununla ilgili bir filmimiz de hazırlanıyor. Kitap aslında bir roman ve şehir efsanesi" ifadelerini kullandı.

Efir, Kemer tanıtım çalışmalarına da aralıksız devam ettiklerine işaret ederek, "5-10 Mayıs tarihleri arasında 700 acenteciyi ağırlıyoruz. Kemer'i yerinde tanıtmak istiyoruz. Acenteciler, Kemer'in bazı yerlerini gezecek. Tüm turizmcilere hayırlı sezonlar diliyorum" diye konuştu.

Toplantı sonrası meclis üyelerine Muharrem Nalçacı'nın yazdığı Phaselis'te Mitolojik Bir Aşk Hikayesi kitabı dağıtıldı.

Bir sonraki meclis toplantısı 3 Haziran Çarşamba günü saat 14.00 olarak belirlendi. - ANTALYA