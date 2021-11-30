Üye Girişi
Kent Müzesi ve Aydıntepe Yeraltı Şehri için 2 milyon liralık sözleşme imzalandı - Son Dakika

Kent Müzesi ve Aydıntepe Yeraltı Şehri için 2 milyon liralık sözleşme imzalandı

30.11.2021 08:31
Kent Müzesi ve Aydıntepe Yeraltı Şehri için 2 milyon liralık sözleşme imzalandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 kapsamında destek almaya hak kazanan "Geçmişten Günümüze Bayburt" ile "Aydıntepe Yeraltı Şehri Fizibilite Çalışması" projelerinin sözleşmeleri imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 kapsamında destek almaya hak kazanan "Geçmişten Günümüze Bayburt" ile "Aydıntepe Yeraltı Şehri Fizibilite Çalışması" projelerinin sözleşmeleri imzalandı.

Sözleşme doğrultusunda "Geçmişten Günümüze Bayburt" projesi kapsamında Bayburt'ta eski Kız Meslek Lisesi binası restore edilip Kent Müzesi olarak hizmete açılacak. Tarihi binanın bu sayede yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması sağlanırken aynı zamanda müzede yer alacak eserlerin de teşhir ve tanzim planları oluşturulacak. Toplam bütçesi 1 milyon 866 bin lira olan projenin yüzde 75'i KUDAKA tarafından karşılanacak. Bir diğer önemli çalışmayı sözleşmeye bağlayan "Aydıntepe Yeraltı Şehri Fizibilite Çalışması" projesiyle de yer yer yaşanan çökmeler nedeniyle 4 yıldır ziyarete kapalı olan Aydıntepe Yeraltı Şehri'nin restorasyonuna yönelik fizibilite raporu hazırlanacak. Toplam bütçesi 199 bin lira olan projenin tamamı KUDAKA tarafından karşılanacak.

Sözleşme imza töreninde konuşan Vali Cüneyt Epcim, daha önce ajans tarafından desteklenmesi uygun görüldüğü açıklanan 2 projenin sözleşmesini imzalamak üzere bir araya geldiklerini söyledi. Her iki projenin de Bayburt açısından oldukça önemli çalışmalar olduğunu belirten Vali Epcim, "Bunlardan ilki Aydıntepe Kaymakamlığı tarafından hazırlanan Aydıntepe Yeraltı Şehri Fizibilite Çalışması projesi. Ayrıca şu an çok yoğun bir şekilde üzerinde çalıştığımız Bayburt Kent Müzesi Uygulama projesi 'Geçmişten Günümüze Bayburt' destek sözleşmesini de bugün imzalamış olacağız." dedi.

Her iki projenin Bayburt'a hayırlı olmasını temenni eden Vali Epcim, yoğun bir çalışma dönemiyle Bayburt'ta yer altı şehrinin turizme kazandırılması ile kent merkezinde restorasyonu devam eski kız meslek lisesi binasının müzeye dönüştürülmesini sağlamış olacaklarını kaydetti.

Vali Epcim, destekleri dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri'ye teşekkürlerini iletti.

Vali Epcim'in konuşmasının ardından projelerin uygulanmasını karara bağlayan "Geçmişten Günümüze Bayburt" ile "Aydıntepe Yeraltı Şehri Fizibilite Çalışması" projelerinin sözleşmeleri imzalandı.

İmza Törenine Aydıntepe Kaymakamı Bayram Yıldız, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Köylere Hizmet Götürme Birliği Mali Sorumlusu Erkan Karakoyun ile proje uzmanları katıldı. - BAYBURT

Kent Müzesi ve Aydıntepe Yeraltı Şehri için 2 milyon liralık sözleşme imzalandı

Underground, Bayburt, Teşhir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kent Müzesi ve Aydıntepe Yeraltı Şehri için 2 milyon liralık sözleşme imzalandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi 08:29 Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek 08:25 Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Dedeağaç'a askeri yığınak yapan ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albaydan dikkat çeken yanıt 08:24 Dedeağaç'a askeri yığınak yapan ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albaydan dikkat çeken yanıt Son Dakika! İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem 07:39 Son Dakika! İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı 16:52 İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü 16:26 Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü
Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim 16:05 Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! 15:32 İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!

Son Dakika Haberleri
08:28 Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi
08:25 İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı
08:25 Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek
08:24 Sedat Peker'in avukatı: 5-6 gündür müvekkilime ulaşamıyorum
08:17 Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi
07:38 Son Dakika! İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
07:38 Babasını kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım
00:34 Sütün fiyatına yüzde 47 zam! Litresi 4 lira 70 kuruş olarak belirlendi
00:29 Büyük rezillik! Kadın muhabir canlı yayında cinsel saldırıya uğradı
00:28 Son dakika: Meteoroloji şiddetle uyardı! Çarşamba günü Ankara dahil 28 ilde kar yağışı bekleniyor
Kahvaltıcılara kötü haber! Simit ve poğaçaya zam geldi! Kahvaltıcılara kötü haber! Simit ve poğaçaya zam geldi!         
08:31
İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı         
08:26
Sedat Peker'in avukatı: 5-6 gündür müvekkilime ulaşamıyorum Sedat Peker'in avukatı: 5-6 gündür müvekkilime ulaşamıyorum         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika: İstanbul dahil 10 ilde fırtına önlemi! Okullar tatil edildi, bazı kamu personelleri izinli sayılacak Son Dakika: İstanbul dahil 10 ilde fırtına önlemi! Okullar tatil edildi, bazı kamu personelleri izinli sayılacak         
07:30
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı         
16:22
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı! Güney Koreli espor oyuncusu Faker'ın yeni maaşı dudak uçuklattı!         
15:21
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor         
12:29
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 08:37:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kent Müzesi ve Aydıntepe Yeraltı Şehri için 2 milyon liralık sözleşme imzalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement