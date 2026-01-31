Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
31.01.2026 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşçi bulamadıkları için fabrikaların eksik kapasiteyle çalıştığını belirten Kütahya Valisi Musa Işın, ''İş bulamıyorum diyen Kütahya'ya gelsin, hepsine iş bulalım. Bizim bir fabrikamız, Hindistan'dan 210 işçi getirdi. Burada işçi bulamadı'' ifadelerine yer verdi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde üretime başlayan fabrikaların yeterli iş gücüne ulaşamadığını açıkladı. İşçi eksikliği nedeniyle tesislerin tam kapasiteyle çalışamadığını belirten Işın, bazı firmaların çözümü yurt dışından işçi getirmekte bulduğunu ifade etti.

"BİR FABRİKAMIZ HİNDİSTAN'DAN İŞÇİ GETİRDİ"

Merkezdeki organize sanayi bölgelerinde de genişleme alanları oluşturulduğunu aktaran Vali Işın, yaşanan iş gücü sorununa ilişkin dikkat çeken örnekler verdi. Işın, "Firmalarımızdan biri işçi bulamadığı için Hindistan'a gidip oradan 210 işçi getirdi. Bir başka fabrikamız yine Hindistan'dan işçi getirdi. Bir diğer firma ise Venezuela'dan işçi temin etti" dedi.

VATANDAŞLARIMIZ MAALESEF İŞ BEĞENMİYORLAR"

Vali Işın, yerli iş gücünün mavi yakalı işlere ilgi göstermediğini savunarak, "Bizim buradaki vatandaşlarımız maalesef çalışmak istemiyor, verilen işi beğenmiyor. Mavi yakalı olarak çalışmak istemiyorlar, beyaz yakalı olmak istiyorlar. Memuriyet ya da büro işi tercih ediliyor. Adama göre iş, işe göre de adam bulamıyoruz. Bu durumda firmalar mecburen dışarıdan iş gücü getirmek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

"İŞ BULAMIYORUM DİYEN..."

"Bugün buraya 20 bin kişi lazım. İş bulamıyorum diyen Kütahya'ya gelsin, hepsine iş bulalım" diyen Işın, kentte istihdam konusunda ciddi bir ihtiyaç olduğunu ve sanayicilerin eleman arayışının sürdüğünü vurguladı.

İş Dünyası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 217179 217179:
    Sayın valim işi beğenip beğenmemek sorun değil işin zorluğu, çalışma ortamı, verilen emek karşısında alınan maaş bunlar önemli. Eğer bunlar çalışacak kişi için yeterli gelmiyorsa çalışmaz bunun adına işi beğenmiyorlar denmez. Bakın Hindistan'dan ve Venezuela dan işçi getirmişler diyorsunuz adamlar ülkelerinden kaçmak için gelmişler ve böyle güzel bir ülkede çalışma fırsatı verilmiş onlar için işin zorluğu, alınan maaşın bir önemi olmasa gerek. 5 3 Yanıtla
    Murat dogan Murat dogan:
    ne alaka çalışmayınca hiç para alamıyorsun dahamı iyi gencler yatarak para kazanmak istiyor 0 0
  • 1234 1234:
    şimdiki geçler çalışmadan para gelsin istiyor tembel oldu geçlik aynen böyle 5 2 Yanıtla
  • Yunus Kaba Yunus Kaba:
    senin hukunetin vali Bey ulkede ciddi bi pahalilik yarattigi icin sizkerde AZ Maasa cok is istediginiz icin bide yetmedigi icin calismiyor insanlar baska baska yollara bakiyorlar bu ulkeden hayirmi biraktiniz zam zam zam 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Alarmlar kurun Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek Alarmlar kurun! Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım
Havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber Havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber
Icardi’den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

10:04
Fenerbahçeli Fred’e sürpriz talip
Fenerbahçeli Fred'e sürpriz talip
09:39
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
09:28
Eintracht Frankfurt’un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
08:52
Fener taraftarı şokta Jhon Duran’ın yeni adresini duyurdular
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular
08:44
Fatih Ürek’in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci’den manidar “aile“ sözleri
Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri
08:14
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 10:13:10. #7.11#
SON DAKİKA: Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.