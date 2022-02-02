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Kentsel dönüşüm için vatandaşa yapılan kredi desteği 2 kat arttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı - Son Dakika

Kentsel dönüşüm için vatandaşa yapılan kredi desteği 2 kat arttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı

02.02.2022 10:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kentsel dönüşüme devlet desteğinde limitler güncellendi. Yeni karara göre, faiz desteği sağlanan güçlendirme kredilerinde üst limit 80 bin liradan 160 bin liraya, 200 bin liralık konut yapım kredisi üst limiti 400 bin liraya çıkarıldı.

Kentsel dönüşümde devletin sağlayacağı desteğe esas parasal limitler artırıldı. Cumhurbaşkanlığının "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

KULLANDIRILMA SÜRESİ 2 YILA ÇIKTI

Karara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanan faiz destekli kredilerin kullandırılma süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı.

KREDİ TUTARLARI 2 KATINA ÇIKTI

Faiz desteği sağlanacak kredi anapara tutarı limitleri, güçlendirme kredisi için 80 bin TL'den 160 bin TL'ye, konut yapım ve işyeri yapım kredileri için 200 bin TL'den 400 bin TL'ye yükseltildi. Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarının 1 milyon TL olan limiti 2 milyon TL'ye çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm imzası! Kredi desteğinde üst limit 2 katına çıktı
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Türk Lirası, konut, Kredi, Faiz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kentsel dönüşüm için vatandaşa yapılan kredi desteği 2 kat arttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kentsel dönüşüm için vatandaşa yapılan kredi desteği 2 kat arttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı - Son Dakika
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