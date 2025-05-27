Kepez Belediyesi'nden Öğrencilere Yüzde Güldüren Proje: Öğrenci Kent Lokantası - Son Dakika
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Ekonomi

Kepez Belediyesi'nden Öğrencilere Yüzde Güldüren Proje: Öğrenci Kent Lokantası

Kepez Belediyesi\'nden Öğrencilere Yüzde Güldüren Proje: Öğrenci Kent Lokantası
27.05.2025 15:02  Güncelleme: 15:08
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Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, gençlerin düzenli ve sağlıklı beslenmelerine katkı sunmak amacıyla Öğrenci Kent Lokantası'nı açtı. Lokanta, 100 öğrenciye aynı anda sıcak yemek hizmeti sunabiliyor ve günün ekonomik koşullarında öğrencilerin ihtiyacını karşılarmayı hedefliyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün öğrencilere yönelik projeleri kapsamında hayata geçirdiği Öğrenci Kent Lokantası, hizmete girdi. Proje, gençlerin düzenli ve sağlıklı beslenmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Öğrenci Kent Lokantası'nın açılışında konuşma yapan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, özellikle gençler ve çocuklara yönelik projelere verdiği öneme dikkat çekerek, "Gençlerimizin yükünü hafifletmek, hayallerinin önündeki engelleri kaldırmak için varız. Bir genç kardeşimizin, sıcacık bir yemekle karnı doysun diye bu sofrayı kurduk" dedi. Günümüz ekonomik şartlarının hayatı zorlaştırdığını ve sıcak yemeğe ulaşmanın birçok öğrenci için lüks haline geldiğini belirten Kocagöz, bu projenin bir sosyal sorumluluk örneği olduğunu vurguladı.

"Kimse aç kalmayacak, kimse yalnız yürümeyecek" ilkesiyle yola çıktıklarını dile getiren Başkan Kocagöz, Öğrenci Kent Lokantası'nın "hep birlikte üreten, hep birlikte paylaşan bir anlayışın eseri" olduğunu belirtti. 126 metrekare kapalı ve 45 metrekare açık alana sahip olan lokanta, 100 öğrencinin aynı anda yemek yiyebileceği kapasiteye sahip. Öğrenciler, burada 75 liraya sağlıklı, temiz ve doyurucu bir öğün yiyebilecekler.

Yemek servisi her gün 12.00 - 14.00 saatleri arasında yapılacak. Bu saatler dışında ise lokantada kahve, kek ve atıştırmalıklar da bulunacak. Tüm ürünlerin Kepez Vakfı'nda titizlikle hazırlandığını belirten Kocagöz, hijyen ve kalitenin ön planda tutulduğunu söyledi.

Başkan Kocagöz konuşmasını, "Bu kapı, bu sofra, bu emek sizin için, gençlerimiz için. Bu kentin yarını için. Birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz, birlikte paylaşacağız. Kepez'de sofralar bereketli olacak. Umutlar güçlü olacak. Gençlerin yüzü gülecek. Yarınlar aydınlık olacak. ve biz, Kepez Belediyesi olarak, her zaman yanınızda, yanı başınızda olacağız. Çünkü bu kent gençleriyle var, gençleriyle büyüyecek" sözleriyle tamamladı.

Türkiye'ye örnek olacak projelerden biri Öğrenci Kent Lokantası'nın açılışına CHP Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, CHP Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Tanrıverdi, Kepez Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Kabaağaç, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve öğrenciler katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kepez Belediyesi'nden Öğrencilere Yüzde Güldüren Proje: Öğrenci Kent Lokantası - Son Dakika

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