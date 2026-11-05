KEPSAŞ, 5 Eylül 2026\'da stopaj yükü artınca yatırım fonundan çıktı

KEPSAŞ, 5 Eylül 2026'da stopaj yükü artınca yatırım fonundan çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KEPSAŞ, banka hesaplarındaki nakit varlıklarını anlaşmalı bankanın önerisi doğrultusunda yatırım fonuna aktardığını, bu işlemlerin mevzuata uygun olduğunu belirtti. Şirket, 05.09.2026'da stopaj yükünün artması üzerine fondan çıkış yapıldığını duyurdu.
Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. (KEPSAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "Stopaj yükünün artması nedeniyle fondan çıkış gerçekleştirilmiştir" denildi.
KEPSAŞ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimizin banka hesaplarında bulunan nakit varlıkları, anlaşmalı bankamızın önerisi doğrultusunda banka aracılığı ile yatırım fonunda değerlendirilmiştir. Yapılan iş ve işlemler mevzuata uygundur. Ancak, 05.09.2026 tarihinde stopaj yükünün artması nedeniyle fondan çıkış gerçekleştirilmiştir" denildi.
Kaynak: İHA
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