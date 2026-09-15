Kepsut OSB\'ye sicil numarası verildi, 7,3 milyon metrekarelik alanda ön tahsis başlıyor

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, ilçede kurulacak Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) 418 sicil numarası verildiğini belirterek, 7 milyon 337 bin metrekarelik alanda ön tahsis sürecinin başlayacağını bildirdi. Cankul, kültür merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kepsut OSB'nin kuruluş sürecine ilişkin bilgi verdi.

OSB'nin kuruluşunun uzun ve yoğun bir bürokratik sürecin ardından tamamlandığını belirten Cankul, ilk belirlenen alanın tarım arazileriyle ilgili düzenlemeler nedeniyle uygun bulunmadığını, bunun üzerine Kepsut ile Saraç Mahallesi arasındaki yeni alanın belirlendiğini söyledi.

OSB'nin 7 milyon 337 bin metrekarelik alana sahip olduğunu aktaran Cankul, uzun vadede 12 milyon metrekarelik genişleme alanıyla toplam büyüklüğün yaklaşık 20 milyon metrekareye ulaşabileceğini ifade etti.

Cankul, bölgenin konumu açısından da önemli avantajlara sahip olduğunu belirterek, OSB'nin Balıkesir kent merkezine yaklaşık 15, Susurluk Kavşağı'na 12, Yeniköy Otoyol bağlantısına 9 ve demir yolu yükleme istasyonuna yaklaşık 8 kilometre mesafede bulunduğunu kaydetti.

Alan seçiminde tarımsal üretimin korunmasına önem verdiklerini vurgulayan Cankul, "Burada kullanacağımız arazi tamamen coğrafi olarak engebeli ve hiçbir üretimin yapılmadığı bir alan. Tarımsal üretimi yok etmeden sanayileşmeyi gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

"19 aşamalı süreci 1,5 yılda tamamladık"

Kepsut OSB'nin kuruluş sürecinin 19 aşamadan oluştuğunu belirten Cankul, gerekli işlemlerin yaklaşık 1,5 yılda tamamlandığını söyledi.

Cankul, "Türkiye'de 1,5 yıl içinde sicil numarası almış başka bir OSB örneği olmadığını bakanlıktaki yetkililer de ifade ediyor. Bu süreçte Ankara'ya yalnızca OSB için yaklaşık 100 kez gidip geldim. Evraklarımızı elden takip ederek bu noktaya getirdik." ifadelerini kullandı.

OSB'nin yatırımcılar açısından teşvik avantajlarına sahip olduğunu belirten Cankul, bölgenin 4. bölge teşviklerinden yararlanacağını, bazı başlıklarda 5. bölge düzeyinde avantajların bulunduğunu dile getirdi.

Cankul, söz konusu teşviklerin yatırımcıların bölgeye çekilmesinde önemli rol oynayacağını ifade ederek, "Buraya nitelikli yatırımcıları hızlı bir şekilde çekebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Altyapı yatırımları OSB'ye göre planlanıyor

OSB'nin faaliyete geçmesiyle birlikte ortaya çıkacak konut, sağlık, eğitim, su ve enerji ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların da yürütüldüğünü anlatan Cankul, yatırımların etaplar halinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Ön tahsislerin bir anda 7,3 milyon metrekarenin tamamında yapılmayacağını belirten Cankul, yaklaşık 1 milyon metrekarelik etaplar halinde planlama, altyapı ve tahsis işlemlerinin birlikte yürütüleceğini kaydetti.

Kepsut'ta yeni konut alanlarının oluşturulması amacıyla 354 bin metrekarelik alanın meradan çıkarılarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) devredildiğini aktaran Cankul, bu bölgenin ilçenin gelecekteki konut ihtiyacının karşılanmasında kullanılacağını söyledi.

İlçede yapımı devam eden hastanenin de OSB'nin ihtiyaçları dikkate alınarak planlandığını belirten Cankul, hastanenin 100 yatağa kadar kapasiteye sahip olacağını, yoğun bakım, palyatif bakım ve diyaliz hizmetlerinin bulunacağını ifade etti.

Cankul, hastane inşaatının tamamlanma aşamasına geldiğini ve kasım ayı sonunda teslim edilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Kepsut Barajı OSB'nin su ihtiyacını da karşılayacak

OSB'nin su ihtiyacının karşılanması için Kepsut Barajı'nın önemine dikkati çeken Cankul, 22 yıldır devam eden baraj inşaatında çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Cankul, "İnşallah 2027 sonunda gövde inşaatının yüzde 80 oranında tamamlanmasını, 2028 yılında da su tutulmaya başlanmasını hedefliyoruz. Baraj, 25 bin dönüm araziyi sulayacak, Kepsut merkez ile 13 kırsal mahallemizin içme suyu ihtiyacını karşılayacak ve OSB'nin su ihtiyacına da katkı sağlayacak." dedi.

OSB'ye doğal gaz ve elektrik altyapısının ulaştırılması için de planlamaların başladığını belirten Cankul, doğal gaz hattının mevcut bağlantı noktasından yaklaşık 1,3 kilometrelik hatla OSB'ye ulaştırılabileceğini, elektrik dağıtım merkezinin ise yaklaşık 3,5 kilometre mesafede bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan Cankul, basın toplantısında OSB çalışmalarının yanı sıra belediyenin sosyal ve kurumsal hizmetleri hakkında da bilgi verdi.

Belediyecilik anlayışlarının temelinde vatandaşın ihtiyaçlarına doğrudan cevap vermenin bulunduğunu vurgulayan Cankul, "Önceliğimiz insana hizmet etmek, insana faydalı olmak ve gök kubbenin altında hoş seda bırakmak." dedi.