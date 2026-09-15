Kepsut OSB'ye sicil numarası verildi, 7,3 milyon metrekarelik alanda ön tahsis başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kepsut OSB'ye sicil numarası verildi, 7,3 milyon metrekarelik alanda ön tahsis başlıyor

Kepsut OSB\'ye sicil numarası verildi, 7,3 milyon metrekarelik alanda ön tahsis başlıyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, ilçede kurulacak OSB'ye 418 sicil numarası verildiğini ve 7 milyon 337 bin metrekarelik alanda ön tahsis sürecinin başlayacağını bildirdi. Cankul, 19 aşamalı kuruluş sürecinin yaklaşık 1,5 yılda tamamlandığını söyledi.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, ilçede kurulacak Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) 418 sicil numarası verildiğini belirterek, 7 milyon 337 bin metrekarelik alanda ön tahsis sürecinin başlayacağını bildirdi. Cankul, kültür merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kepsut OSB'nin kuruluş sürecine ilişkin bilgi verdi.

OSB'nin kuruluşunun uzun ve yoğun bir bürokratik sürecin ardından tamamlandığını belirten Cankul, ilk belirlenen alanın tarım arazileriyle ilgili düzenlemeler nedeniyle uygun bulunmadığını, bunun üzerine Kepsut ile Saraç Mahallesi arasındaki yeni alanın belirlendiğini söyledi.

OSB'nin 7 milyon 337 bin metrekarelik alana sahip olduğunu aktaran Cankul, uzun vadede 12 milyon metrekarelik genişleme alanıyla toplam büyüklüğün yaklaşık 20 milyon metrekareye ulaşabileceğini ifade etti.

Cankul, bölgenin konumu açısından da önemli avantajlara sahip olduğunu belirterek, OSB'nin Balıkesir kent merkezine yaklaşık 15, Susurluk Kavşağı'na 12, Yeniköy Otoyol bağlantısına 9 ve demir yolu yükleme istasyonuna yaklaşık 8 kilometre mesafede bulunduğunu kaydetti.

Alan seçiminde tarımsal üretimin korunmasına önem verdiklerini vurgulayan Cankul, "Burada kullanacağımız arazi tamamen coğrafi olarak engebeli ve hiçbir üretimin yapılmadığı bir alan. Tarımsal üretimi yok etmeden sanayileşmeyi gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

"19 aşamalı süreci 1,5 yılda tamamladık"

Kepsut OSB'nin kuruluş sürecinin 19 aşamadan oluştuğunu belirten Cankul, gerekli işlemlerin yaklaşık 1,5 yılda tamamlandığını söyledi.

Cankul, "Türkiye'de 1,5 yıl içinde sicil numarası almış başka bir OSB örneği olmadığını bakanlıktaki yetkililer de ifade ediyor. Bu süreçte Ankara'ya yalnızca OSB için yaklaşık 100 kez gidip geldim. Evraklarımızı elden takip ederek bu noktaya getirdik." ifadelerini kullandı.

OSB'nin yatırımcılar açısından teşvik avantajlarına sahip olduğunu belirten Cankul, bölgenin 4. bölge teşviklerinden yararlanacağını, bazı başlıklarda 5. bölge düzeyinde avantajların bulunduğunu dile getirdi.

Cankul, söz konusu teşviklerin yatırımcıların bölgeye çekilmesinde önemli rol oynayacağını ifade ederek, "Buraya nitelikli yatırımcıları hızlı bir şekilde çekebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Altyapı yatırımları OSB'ye göre planlanıyor

OSB'nin faaliyete geçmesiyle birlikte ortaya çıkacak konut, sağlık, eğitim, su ve enerji ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların da yürütüldüğünü anlatan Cankul, yatırımların etaplar halinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Ön tahsislerin bir anda 7,3 milyon metrekarenin tamamında yapılmayacağını belirten Cankul, yaklaşık 1 milyon metrekarelik etaplar halinde planlama, altyapı ve tahsis işlemlerinin birlikte yürütüleceğini kaydetti.

Kepsut'ta yeni konut alanlarının oluşturulması amacıyla 354 bin metrekarelik alanın meradan çıkarılarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) devredildiğini aktaran Cankul, bu bölgenin ilçenin gelecekteki konut ihtiyacının karşılanmasında kullanılacağını söyledi.

İlçede yapımı devam eden hastanenin de OSB'nin ihtiyaçları dikkate alınarak planlandığını belirten Cankul, hastanenin 100 yatağa kadar kapasiteye sahip olacağını, yoğun bakım, palyatif bakım ve diyaliz hizmetlerinin bulunacağını ifade etti.

Cankul, hastane inşaatının tamamlanma aşamasına geldiğini ve kasım ayı sonunda teslim edilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Kepsut Barajı OSB'nin su ihtiyacını da karşılayacak

OSB'nin su ihtiyacının karşılanması için Kepsut Barajı'nın önemine dikkati çeken Cankul, 22 yıldır devam eden baraj inşaatında çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Cankul, "İnşallah 2027 sonunda gövde inşaatının yüzde 80 oranında tamamlanmasını, 2028 yılında da su tutulmaya başlanmasını hedefliyoruz. Baraj, 25 bin dönüm araziyi sulayacak, Kepsut merkez ile 13 kırsal mahallemizin içme suyu ihtiyacını karşılayacak ve OSB'nin su ihtiyacına da katkı sağlayacak." dedi.

OSB'ye doğal gaz ve elektrik altyapısının ulaştırılması için de planlamaların başladığını belirten Cankul, doğal gaz hattının mevcut bağlantı noktasından yaklaşık 1,3 kilometrelik hatla OSB'ye ulaştırılabileceğini, elektrik dağıtım merkezinin ise yaklaşık 3,5 kilometre mesafede bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan Cankul, basın toplantısında OSB çalışmalarının yanı sıra belediyenin sosyal ve kurumsal hizmetleri hakkında da bilgi verdi.

Belediyecilik anlayışlarının temelinde vatandaşın ihtiyaçlarına doğrudan cevap vermenin bulunduğunu vurgulayan Cankul, "Önceliğimiz insana hizmet etmek, insana faydalı olmak ve gök kubbenin altında hoş seda bırakmak." dedi.

Kaynak: İHA

İsmail Cankul, Ekonomi, Kepsut, Güncel, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kepsut OSB'ye sicil numarası verildi, 7,3 milyon metrekarelik alanda ön tahsis başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarlaya düşen uçak paramparça oldu İçindeki 3 kişi kurtarılamadı Tarlaya düşen uçak paramparça oldu! İçindeki 3 kişi kurtarılamadı
Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti Yapmasına izin verilmeyecek Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti! Yapmasına izin verilmeyecek
İstanbul’daki 4 dernek mercek altında Avrupa’dan gelen para dikkat çekti İstanbul'daki 4 dernek mercek altında! Avrupa'dan gelen para dikkat çekti
İçişleri Bakanı Çiftçi: Okullardaki bahçe görevlilerine 2 bin 800 tane el dedektörü dağıttık İçişleri Bakanı Çiftçi: Okullardaki bahçe görevlilerine 2 bin 800 tane el dedektörü dağıttık
Aktaş’a suikast hazırlığı iddiasıyla açılan davada 6 tutuklu tahliye edildi Aktaş'a suikast hazırlığı iddiasıyla açılan davada 6 tutuklu tahliye edildi
Ünye’de kardeşler arasındaki arazi kavgası ölümle sonuçlandı Ünye'de kardeşler arasındaki arazi kavgası ölümle sonuçlandı
“Sokaklar güvende“ operasyonlarının operasyonlarında bilanço belli oldu 2 bin 594 şüpheli hakkında işlem “Sokaklar güvende" operasyonlarının operasyonlarında bilanço belli oldu! 2 bin 594 şüpheli hakkında işlem

17:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye’nin gündeminde erken seçim yoktur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur
17:09
İkinci el telefon şirketinin sitesine ulaşılamadı Müşteriler büyük panik yaşadı
İkinci el telefon şirketinin sitesine ulaşılamadı! Müşteriler büyük panik yaşadı
16:22
Hakan Çalhanoğlu şoku Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
Hakan Çalhanoğlu şoku! Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
16:07
Raci Şaşmaz’a “Erdoğan“ yazılı mezar taşı da soruldu İşte yaptığı savunma
Raci Şaşmaz'a "Erdoğan" yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma
16:07
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
15:03
İfadesinin her detayı olay Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
İfadesinin her detayı olay! Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
14:53
Adliye önünde toplanan LGBTİ’lere polis müdahalesi O anlar kamerada
Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 17:55:14. #.0.2#
SON DAKİKA: Kepsut OSB'ye sicil numarası verildi, 7,3 milyon metrekarelik alanda ön tahsis başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement