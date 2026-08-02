Kerem Çolak, Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kerem Çolak, Türkiye Şampiyonu Oldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kerem Çolak, Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali'nde şampiyon olup Zürih'teki Dünya Finali'nde yarışacak.

Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali'nde şampiyonluğa ulaşan Kerem Çolak, İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenecek Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Red Bull Dance Your Style'ın Türkiye Finali, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Antalya, Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen toplam 7 elemenin ardından finale yükselen dansçılar, Türkiye şampiyonluğu için sahneye çıktı. 200'ün üzerinde dansçının başvurduğu ve 6 binden fazla kişinin takip ettiği organizasyonun final karşılaşmaları, İstanbul'da QNB Terminal Kadıköy'de düzenlendi.

Sokak dansı disiplinlerinden dansçıların sürpriz şarkılar eşliğinde doğaçlama performanslar sergilediği yarışmada, eşleşmelerin galipleri doğrudan seyircilerin oylarıyla belirlendi. David Guner partnerliğinde, Eventmag ve Power App medya partnerliğinde gerçekleştirilen final gecesinde, şarkıcı Aydeed ve grup Radikal de sahne aldı.

Final karşılaşmalarının sonunda seyircilerin oylarıyla Red Bull Dance Your Style Türkiye Şampiyonu olan Kerem Çolak, 24 Ekim'de İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilecek Red Bull Dance Your Style Dünya Finali'nde Türkiye adına yarışacak. Çolak, organizasyonda dünyanın dört bir yanından gelen ülke şampiyonlarına karşı mücadele edecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Redbull, Ekonomi, Dünya, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kerem Çolak, Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır Cem Küçük’ten dikkat çeken direniş Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş

15:10
Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı
Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı
14:54
Görüntü Mardin’den Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı
Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı
14:21
44 orman yangını mercek altında 6 şüpheli tutuklandı
44 orman yangını mercek altında! 6 şüpheli tutuklandı
14:20
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy’deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme
14:19
Arınç’tan Davutoğlu’na: “Bizim çizgimizde iki hoca vardır: Erbakan Hocamızdan sonra ikinci olarak da siz anılıyorsunuz“
Arınç'tan Davutoğlu'na: "Bizim çizgimizde iki hoca vardır: Erbakan Hocamızdan sonra ikinci olarak da siz anılıyorsunuz"
14:14
Karadeniz yangın yeri İHA’nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 15:20:13. #7.13#
SON DAKİKA: Kerem Çolak, Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.