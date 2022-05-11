Kerevitaş'ın ilk çeyrek konsolide cirosu yüzde 143'lük artışla 2,4 milyar TL oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kerevitaş'ın ilk çeyrek konsolide cirosu yüzde 143'lük artışla 2,4 milyar TL oldu

11.05.2022 10:59
Kerevitaş'ın ilk çeyrek konsolide cirosu yüzde 143'lük artışla 2,4 milyar TL oldu

Kerevitaş'ın 2022 yılının ilk çeyrek konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 143 oranında artarak 2,4 milyar TL oldu.

Kerevitaş'ın 2022 yılının ilk çeyrek konsolide ciro su, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 143 oranında artarak 2,4 milyar TL oldu.

Taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarında faaliyet gösteren Kerevitaş, 2022 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Şirketin 2022 yılı ilk çeyrek konsolide cirosu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 143 artışla 2,4 milyar TL oldu. Kerevitaş'ın yılın ilk üç ayındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artarak 287,8 milyon TL'ye ulaştı.

Superfresh, yılın ilk çeyreğinde Pizza Tost Çikolatalı, Pizza King Cheddar Peynirli, Ton Mix Bir Öğün Sağlık Ailesi ve Fırında Mantı ürünlerini ilk kez tüketiciyle buluşturdu. SuperFresh, ilk çeyrek kapanışında 1,5 puan artışla yüzde 22 ciro payına ulaşarak liderliğini güçlendirdi. Türkiye margarin pazarında yüzde 100 marka bilinirliğine sahip Bizim Yağ ve Teremyağ gibi önemli markalarıyla Besler de yılın ilk üç ayında yüzde 43,7 ciro payı ile pazar liderliğini korudu.

Kerevitaş margarin kategorisinde 6 kıtada 50'yi aşkın ülkeye yaptığı ihracatın yanı sıra; yılın ilk üç ayında portföyüne dahil ettiği 4 yeni iş ortağı ve kova formatındaki yeni ürün lansmanlarıyla ihracattaki konumunu ve bölgesel liderliğini güçlendirdi. Özellikle tüketici margarini kategorisinde 30 yılı aşkın süredir bulunduğu Irak, Suriye ve Gürcistan pazarlarında Ona markasıyla; ev dışı tüketim sektöründe ise pastacılık kategorisinde Arnavutluk'ta, catering kategorisinde Irak, Romanya ve Kazakistan'da liderliğini korudu.

ŞÜKRÜ ÇİN: LİDERLİĞİMİZİ YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Kerevitaş CEO'su Şükrü Çin, geçtiğimiz yıl yakaladıkları finansal başarıyı bu yılın ilk çeyrek rakamlarına da taşıdıklarını belirterek şunları söyledi:

"Kerevitaş ile 2021 yılını başarılarla geride bıraktık ve aynı sinerjiyle 2022 yılına da güçlü bir başlangıç yaptık. Pazarın beğenisine sunduğumuz yenilikçi ürünlerimizle lider olduğumuz her kategoride ciro payımızı artırdık. 2022 yılının ilk üç ayında konsolide ciromuzu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 143 artırmayı başardık. Bu güçlü başlangıcı 2022 yılının bütününe yayarak, iç ve dış pazarlardaki güçlü pozisyonumuzu korumaya ve büyütmeye devam edeceğiz."


Kerevitaş'ın ilk çeyrek konsolide cirosu yüzde 143'lük artışla 2,4 milyar TL oldu
Kerevitaş'ın ilk çeyrek konsolide cirosu yüzde 143'lük artışla 2,4 milyar TL oldu
YORUMLAR
500
Penta Teknoloji, 2022'nin ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 53 artırdı Penta Teknoloji, 2022'nin ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 53 artırdı Şok Marketler, Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 60 Büyüdü Şok Marketler, Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 60 Büyüdü

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türk Lirası, Kerevitaş, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kerevitaş'ın ilk çeyrek konsolide cirosu yüzde 143'lük artışla 2,4 milyar TL oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:05 "Şam'la görüşülmeli" diyen Akşener'den hükümete tepki: 20 yıl önce Avrupa diye yola çıkanlar, Ortadoğu'yu memleketimize getirdi
10:57 Gelen şikayetler üzerine gerçek ortaya çıktı! Hastalarına cinsel istismarda bulunan aile hekimi açığa alındı, eşi boşanma davası açtı
10:57 Akşener'den dikkat çeken sözler: 2053'te nüfusun 35 milyonu Suriyelilerden oluşacak
10:51 TGRT sunucusu Ekrem Açıkel isyan etti: Petrolde yüzde 6 düşüş oldu ama koşa koşa zam yaptılar
10:48 İsrail askerinin mermi yağdırarak öldürdüğü muhabir hakkında Aljazeera'dan sert açıklama: İsrail'e hesap soracağız, faillerin peşini bırakmayacağız
10:46 Britney Spears'ın "Kül" paylaşımına Cem Adrian sessiz kalmadı: Dünya tuhaf bir yer
10:36 Son dönemin popüler lideri Ümit Özdağ'ın taklitçisi türedi: Süleyman ilk senin taklidini yaptıracağım oğlum!
10:35 Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 910 lira seviyesinden işlem görüyor
10:35 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Son ankete Mansur Yavaş damga vurdu
10:26 Galatasaray'da Burak Elmas detayı: Yeniden aday olmayı düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 11:14:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kerevitaş'ın ilk çeyrek konsolide cirosu yüzde 143'lük artışla 2,4 milyar TL oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement