Kerevitaş'tan Yenilikçi Ürünler - Son Dakika
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Ekonomi

Kerevitaş'tan Yenilikçi Ürünler

Kerevitaş\'tan Yenilikçi Ürünler

Kerevitaş Yağ Ar-Ge Merkezi, 200'den fazla yenilikçi ürün geliştirerek sektörün öncüsü oldu.

12.12.2024 10:47
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Kerevitaş Yağ İş Birimi Ar-Ge Merkezi, kurulduğu günden bu yana yurt içi, yurt dışı perakende ve ev dışı tüketim kanallarına özel 200'ün üzerinde yenilikçi ürün geliştirdi. Faaliyet gösterdiği tüm iş kollarında lider konumdaki Kerevitaş, ulusal ve uluslararası alanda kamu, özel sektör ve üniversite ortaklıklarıyla sektörde öncü olmaya devam ediyor.

Tüketici ürünleri, ev dışı tüketim ve ihracat olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm iş kollarında lider yağ üreticisi konumundaki Kerevitaş'ın Yağ Ar-Ge Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi sertifikasıyla 2016 yılında faaliyete geçti. Kerevitaş Yağ Ar-Ge Merkezi, yüksek teknolojilerle geliştirilen ve trans yağ içermeyen geniş ürün portföyü ile sektörde ilk ve yenilikçi firma olma özelliğini taşıyor. İnovatif düşünce ve tecrübeli kadrosu ile ihtiyaca göre farklı çözümler sunan Kerevitaş Yağ Ar-Ge Merkezi'nde bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında 150'den fazla sanayi kuruluşu, enstitü, araştırma merkezleri ve üniversitelerle iş birliği yapıldı.

Yenilikçi projelere uluslararası ödül

Kerevitaş Yağ Ar-Ge Merkezi, bitkisel yağ rafinasyon ve modifikasyonunun yanı sıra hızlı aksiyon almaya imkan sağlayan yüksek teknolojili pilot tesisleri ile Eureka, TÜBİTAK ve Tarım Bakanlığı onaylı, biri uluslararası 7 projeyi başarıyla tamamladı. AB projeleriyle yenilikçi süreç ve ürünlere odaklanan Kerevitaş Yağ Ar-Ge Merkezi'nin, UFUK AVRUPA kapsamındaki 2 projesi 2022'de TÜBİTAK tarafından "eşik üstü" olarak ödüllendirildi. Kerevitaş Yağ Ar-Ge Merkezi'nin yürütücülüğünde geliştirilen, kase margarinlerde raf ömrü süresince ilk günkü tazeliği ve lezzeti korumayı hedefleyen Smart & Active Packaging For Margarine (SAP4MA) Projesi başarıyla tamamlandı. Dünyada gıda sektöründe ilk olan katma değeri yüksek, sürdürülebilir ve rekabet gücünü artıran bu proje Hamburg'da 2024-Euripides Inovasyon ödülünü kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kerevitaş, Teknoloji, Ekonomi, İhracat, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kerevitaş'tan Yenilikçi Ürünler - Son Dakika

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