Keşan'da ayçiçeği hasadında verim sevinci, fiyat beklentisi gündemde - Son Dakika
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Keşan'da ayçiçeği hasadında verim sevinci, fiyat beklentisi gündemde

Keşan\'da ayçiçeği hasadında verim sevinci, fiyat beklentisi gündemde
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Edirne'nin Keşan ilçesinde ayçiçeği hasadında sona yaklaşılırken üreticiler verimden memnun. Kıraç arazide 150-200, taban arazide 300 kilograma ulaşan verimin yanı sıra üreticiler fiyat ve girdi maliyeti dengesinin sağlanmasını bekliyor.

Trakya'da ayçiçeği hasadında sona yaklaşılırken, üreticiler verimden genel olarak memnun olduklarını belirtti.

Trakya'nın önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'nin Keşan ilçesinde ayçiçeği hasadında sona yaklaşılırken, üreticilerin gelecek sezonla ilgili beklentileri de gündeme geldi. Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, ayçiçeği hasadının yaklaşık bir aydır devam ettiğini ve özellikle erken ekim yapılan bölgelerde hasadın tamamlandığını söyledi. Şen, iklim şartlarının elverişli olduğu dönemlerde bazı üreticilerin erken, bazılarının ise yaklaşık 1 ay geç ekim yaptığını belirterek, kendisinin de 21 Nisan'da ekim yaptığını ve hasadını tamamladığını ifade etti.

"Kıraç arazilerde 150-200, taban arazilerde 300 kilograma ulaşan verim"

Ayçiçeğinde verimin bölgenin iklim şartları, toprak yapısı ve arazinin özelliklerine göre değişiklik gösterdiğini belirten Hasan Şen, kıraç ve bayır arazilerde 150-200 kilogram civarında verim alındığını, taban arazilerde ise verimin 300 kilogram seviyelerine ulaşabildiğini kaydetti. Şen, son yıllarda özellikle yağış alan bölgelerde verimlerin genel olarak bu seviyelerde gerçekleştiğini belirterek, Trakya'da buğday, arpa, ayçiçeği, mısır ve çeltik gibi ürünlerin yanı sıra kanola ekiminin de yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

"Trakya ayçiçeği için Türkiye'nin anbarı"

Ayçiçeği üreticisi Mustafa Yeşiloğlu da bu yıl verimlerin bölgelere göre değiştiğini, kendi üretim alanlarında yaklaşık 150-170 kilogram seviyelerinde verim elde edildiğini söyledi. Yeşiloğlu, üreticinin yeni sezon hazırlıklarını yapabilmesi için ürün fiyatlarının gübre, tohum ve mazot başta olmak üzere artan girdi maliyetleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Yeşiloğlu, Trakya'nın ayçiçeği için Türkiye'nin ambarı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Toprak yapımız verimli ama yağış tutan yerler, daha iyi verim aldı ve yağ oranlarımız daha iyi oldu. Zaten çiftçi olarak elimizden gelen işin en iyisini yapmaya uğraşıyoruz. Üreticilerimiz, zamanında müdahale, zamanında ekim, zamanında hasat kontrolleri, her şeyleri dört dörtlük yaptı."

"Verimlerde geçen yıla göre önemli artış var"

Ayçiçeği üreticisi Nurettin Küçükyılmaz ise bu yıl verimlerin geçen yıla göre daha iyi olduğunu söyledi. Küçükyılmaz, yılın ilk aylarında alınan yağışların ve uygun iklim şartlarının verimlere olumlu yansıdığını belirterek, geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 80 oranında verim artışı gördüklerini ifade etti. Verim açısından büyük bir sorun yaşamadıklarını belirten Küçükyılmaz, üreticinin asıl beklentisinin ürün fiyatları ve girdi maliyetleri arasındaki dengenin sağlanması olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Edirne, Keşan, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Keşan'da ayçiçeği hasadında verim sevinci, fiyat beklentisi gündemde - Son Dakika

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