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Keşan'da yağmurlar nedeniyle pancar sökümü insan gücüyle yapılıyor - Son Dakika
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Keşan'da yağmurlar nedeniyle pancar sökümü insan gücüyle yapılıyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yağmurlar sebebiyle pancar söküm makinelerinin giremediği şeker pancarı tarlalarında sökümler insan gücüyle gerçekleştiriliyor. Şeker pancarı üreticileri, makinelerin tarlaya girememesi nedeniyle söküm işlemini el yordamıyla yapmak zorunda kalıyor. Bu durum, ek maliyetlere ve ürün kayıplarına neden oluyor.

Keşan\'da yağmurlar nedeniyle pancar sökümü insan gücüyle yapılıyor
12.12.2023 - 10:45,
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, yağmurlar sebebiyle pancar söküm makinelerinin giremediği şeker pancarı tarlalarında sökümler insan gücüyle gerçekleştiriliyor.

Keşan ilçesinde Ekim ayında tamamlanması gereken şeker pancarı söküm işlemi, yağan yağmurlar nedeniyle gecikirken, şeker pancarı üreticileri ürünlerini sökmek için insan gücü kullanıyor. Keşan ilçesine bağlı Karlıköy'de pancar eken çiftçi Yusuf Atılgan, 2023 yılının Şubat ayında başladıkları şeker pancarında Aralık ayı olmasına rağmen söküm mücadelesi verdiklerini dile getirdi. Atılgan şunları söyledi:

"Pancar zorlu bir üründür. Maliyetlerin yüksek olmasıyla zorlandığımız şeker pancarı üretiminin hasat evresi, yağmurun fazla yağması nedeniyle gecikti. Yağmurlar yağınca söküm makineleri çamur nedeniyle tarlaya giremedi. Yağmurdan önce de bölgede yeterli sayıda makine ve ekipman olmadığı ve Alpullu Şeker Fabrikası'ndan bu anlamda destek alamayınca söküm gecikti. Şeker pancarı üretimi bizim baba mesleğimiz. Bu işi devam ettirmek için destek şart. Şu an insan gücüyle söküm yapıyoruz ve bu ciddi maliyet."

"Pancar üretiminin devam etmesini istiyoruz"

Makine ekipman anlamında bölgede bir eksiklik hissedildiğini belirterek, insan gücünün ek maliyetinin olduğuna dikkat çeken Atılgan, şeker pancarında fare zararının da ciddi boyutlarda olduğunu ifade etti. El yordamıyla sökülen şeker pancarlarında çamur bulunduğunu belirten Atılgan, "Bunu temizlememiz mümkün değil. Hal böyle olunca fabrika üründe yüzde 20'lere varan fire kesiyor. Biz pancar üretiminin devam etmesini istiyoruz. Buradaki söküm işleminin ardından yine el yordamıyla şeker pancarı araçlara yüklenip boş bir alanda toplanacak. 2022 yılında dönümde 7,5 ton verim vardı. Bu yıl da aynı verimi bekliyorum" dedi.

"Makineler tarlaya giremediği için zor şartlarda işçiler ile söküm yapıyoruz"

Beyköy'de pancar eken çiftçi Sergen Marangoz da, Şubat ayında ekilen pancarın söküm işleminin de Ekim ayında yapıldığını hatırlatarak, "Ancak bu sezon yağışlar oldu ve söküm işlemi Aralık ayına sarktı. Makineler tarlaya giremediği için zor şartlarda işçiler ile söküm yapıyoruz. İlk önce yaprakları kesilen pancar, daha sonra topraktan çıkartılıyor. Bir araya toplanan pancarlar traktörlere yüklenip tırlara aktarılacak alana kadar götürülüyor. Bunlar da pancar üreticileri için ek masraf oluyor" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Keşan'da yağmurlar nedeniyle pancar sökümü insan gücüyle yapılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keşan'da yağmurlar nedeniyle pancar sökümü insan gücüyle yapılıyor - Son Dakika
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