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Kestane şekeri ihracatı artıyor - Son Dakika

Kestane şekeri ihracatı artıyor

31.01.2022 19:54

Kestane şekeri ihracatı artıyor Bursa kestanesi Kırım'a da ulaştı Yıllık üretilen 350 tonluk kestane şekerinin yüzde 15'ini ihraç etmeye başladıklarını belirten İlka Şekerleme E-Ticaret Müdürü Tolga Akgün, hedeflerinin bunu 20-25'lere çıkarmak olduğunu söyledi.

Kestane şekeri ihracatı artıyor

Bursa kestanesi Kırım'a da ulaştı

BURSA - Yıllık üretilen 350 tonluk kestane şekerinin yüzde 15'ini ihraç etmeye başladıklarını belirten İlka Şekerleme E-Ticaret Müdürü Tolga Akgün, hedeflerinin bunu 20-25'lere çıkarmak olduğunu söyledi.

Kestane şekeri üreticileri olarak 2021 yılında korona virüse rağmen çok iyi satışlar yakalandığını ifade eden İlka Şekerleme E-Ticaret Müdürü Tolga Akgün, "2022 yılına biz özellikle ihracata ağırlık vermek istiyoruz. Geçen sene yüzde 10 olan ihracat payımızı yüzde 15'e çıkardık. Bu yılda yüzde 20-25'e kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'den kestane ham olarak İtalya ve Fransa tarafında gittiği için fiyatlarda yüzde 100'e yakın bir zam oldu. Kestane şekerini koyduğumuz ambalaj ürünlerine de yüzde 100 zam geldi. Ancak biz bunları kendi ürünlerimize fazla yansıtmadık. Hem kendi müşterimizi korumak, hem de herkesin kestane şekerini herkesin alabilmesini istedik" dedi.

"Bursa kestanesini Kırım'a da ihraç etmeye başladık"

Şu an İtalya ile Fransa'ya kestane şekeri ihracatlarının olduğunu ifade eden Akgün, "Yeni pazar arayışlarımız var. Bunun ilk meyvesini de Kırım'la aldık. İlk ihracatımızı gerçekleştirdik. Ukrayna ve Rusya tarafından da büyük rağbet görüyoruz. Sudi Arabistan'da bir takım sıkıntılar var. Onların da aşılmasıyla ihracatımızın artacağını ve tüm dünyaya Bursa kestanesinin tadını ulaştırmış olacağız" şeklinde konuştu.

"Her bütçeye uygun kestane şekeri mevcut"

Çocukların hayran kaldığı 'kirpiş' ambalajlı ürünlerini de Türkiye'deki 24 şubelerinin yanı sıra çok sayıda mağazada satışa sunduklarını belirten Akgün, "Büyükten küçüğe doğru her bütçeye uygun ürünümüz vardır. Tadımlık olarak 3,5 liradan başlıyor. Hediyelik olarak 18 liradan 150 liraya kadar giden farklılıklarla devam ediyor" diye ifade etti.

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E ticaret, Türkiye, Bursa, Kırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kestane şekeri ihracatı artıyor - Son Dakika Ekonomi


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