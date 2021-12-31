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Kestel'den tarıma büyük destek - Son Dakika

Kestel'den tarıma büyük destek

31.12.2021 23:57
Kestel'den tarıma büyük destek

Bursa'nın Kestel ilçesinde "Tarım nüfusu gençleşiyor" ve "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" eğitimlerinin sertifika töreni gerçekleşti.

Bursa'nın Kestel ilçesinde "Tarım nüfusu gençleşiyor" ve "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" eğitimlerinin sertifika töreni gerçekleşti.

Bursa'nın Kestel ilçesinde Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İş kur İl Müdürlüğü ve Kestel Belediyesi'nin destekleriyle Kestel Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve tamamlanan "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" ve "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" eğitimlerinin sertifika töreni yapıldı. Kestel Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, İş kur İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Kestel İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayrettin İnal, Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, Kestel Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeynel Köken ve çiftçi kadınlar katıldı.

Açılış konuşmasında "Hayat boyu öğrenme" projesine dikkat çeken Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeynel Köken herkesin hayatına dokunacak bir modül olduğunu belirtti. Turizm, tarım, sanayi ve dezavantajlı gruplar ile ilgili projeler yürüttüklerini söyleyen Köken, "Özellik Tarım ve turizme yönelik ciddi çalışmalarımız var. Kestel'in turizmde patlayan bir ilçe olmasını istiyoruz. Özellikle kırsal turizm rehberliği alanında çalışmak istiyoruz" dedi.

Köyleri gezerek talepleri alacaklarını belirten Zeynel Köken Bakanlığa sundukları meyve kurutma ve saklama girişimleri olduğunu da ekledi. Konuşmasını sonlandırırken Kurslara destek ve olanak sağladıkları için Kestel Belediyesi Başkanı Önder Tanır'a teşekkürlerini iletti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle dezavantajlı gruplar ve kursiyerlerin eğitimlerinin devam ettiğine dikkat çeken İş kur İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, eğitimler sonucunda 65 bin TL ile 75 bin TL arası hibe desteği vereceklerini belirtti. Kestel'in endemik ve aromatik yönden zenginliğinin önemine dikkat çeken Türkmen, destekleri için Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'a, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır konuşmasına Kestel'de tarıma verdikleri önemli belirterek başladı. Yerel yönetici olarak Kestel'i tanımlarken özellikle tarım, sanayi ve turizm sektörün öne çıktığını belirten Tanır, tarım alanı için "günden güne bu alanda çok daha güncel verilerle bilgilerle eğitimlerle sahada yeni türlerle desteklenmesi gereken önemi her geçen gün daha artması gereken bir alan" ifadelerini kullandı. Kurumların senkronize edilerek birlikte işlemesinin kendilerini de mutlu ettiğini ekledi. Toprak analiz cihazının önemine dikkat çeken Başkan Tanır, "Toprak örneğini 10 dakika sürmeden analizini yapıp toprak içindeki bilgileri veriyoruz. Gübre parasından tasarruf ederek, çevre kirliliğinin de önüne geçilerek ürün randımanın üstesinden geliniyor" dedi.

Ahududu önemini vurgulayan Önder Tanır, ahududunun yüzde sekseninin Bursa'da, özellikle Kestel'de olduğunu hatırlattı. Geleneksel kökün yeni türlerle değiştirilerek randımanı ve karın arttırılmasına da değindi. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır katılımları için Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, İş kur İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Kestel İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayrettin İnal, Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, Kestel Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeynel Köken'e, çiftçi kadınlara tebrik ve teşekkürlerini iletti.

Ardından sertifika dağıtım törenine geçilirken, Önder Tanır, kursiyerlere sertifikalarını ve hediyelerini takdim etti. - BURSA

Kestel'den tarıma büyük destek
Kestel'den tarıma büyük destek
Kestel'den tarıma büyük destek

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kestel'den tarıma büyük destek - Son Dakika Ekonomi


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