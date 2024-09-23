Keten Tarımı ile Kadın Liderler Yetiştiriliyor

Ekonomi

İzmir'in Tire ilçesinde yürütülen, keten tarımı odağında kadın ve genç topluluk liderleri yetiştirilmesini, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmayı hedefleyen "Sürdürülebilir Tarım ile Kırsalda Kadın Liderler: Keten Döngüsü" projesi tamamlandı.

Döngü Kooperatifi'nin, Sabancı Vakfı Açık Çağrılı Hibe Programı kapsamında desteklenen projesinin kapanış etkinliği, Tire'nin Kahrat Mahallesinde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Döngü Kooperatifi Başkanı Zeynep Derece, tarımın önemini anlatarak, en büyük ihtiyacın yenilikçi çözümler olduğunu söyledi.

Yola "keten bitkisini neden yöremizde yetiştirmiyoruz" diye çıktıklarını ifade eden Derece, "Bitkinin en önemli özelliği susuz tarıma uygun olması, ilaçsız tarımının yapılabilmesi. 4 yıldır Kahrat mahallesindeyiz. Buraya Tire Belediyesi ile tohum geliştirme projesi için geldik. Köyü çok sevdik, burada kalmaya karar verdik. Keten bitkisini merkeze alarak kırsalda kadını güçlendirme projesiydi bu. Proje dahilinde 25 kadına 4 eğitim verdik." diye konuştu.

Törende eğitim alan kadınlara sertifika ve teşekkür belgeleri verildi.

Etkinlik kapsamında "Üretici Kadınlar Şenliği" düzenlendi. Kahratlı kadınlar, ürettikleri gıda ürünlerini, el işlerini, yetiştirdikleri sebze ve meyveleri sergileyip sattı.

Keten tarımı odağında kadın ve genç topluluk liderleri yetiştirilmesini, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmayı hedefleyen proje kapsamında, "kadının rolü", "iklim krizi", "kadın girişimciliği", "keten tarımı" başlıklı eğitimler verildi.