KFMİB Başkanı Sabır: Fındık fiyat tartışmaları tüm paydaşlara zarar veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

KFMİB Başkanı Sabır: Fındık fiyat tartışmaları tüm paydaşlara zarar veriyor

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, fındık piyasasıyla ilgili yeni hasat sezonu öncesinde değerlendirmede bulundu. Sabır, fındık üretimindeki dünya payının düşmesinin tesadüfi olmadığını belirterek, fiyat politikasıyla yönetilmeye çalışılan piyasanın tüm paydaşlara zarar verdiğini ifade etti. Ayrıca, fındık üretim sahalarının rakip ülkelerde hızla arttığını ve Türkiye'nin bu durumu sürdürülebilir bulmadığını dile getirdi. Sabır, afaki fiyat beklentilerinin üreticileri her sene tartışmalara maruz bırakmaması gerektiğini vurgulayarak, istikrarlı bir piyasa için rekabetçi olunması gerektiğini ve daha fazla satış yapıldıkça fiyatların yükseleceğini belirtti.

12.07.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, fındık piyasasıyla ilgili yeni hasat sezonu öncesinde değerlendirmede bulundu.

Sabır, yaptığı yazılı açıklamada, her sezon öncesinde yaşanan fiyat söylemlerinin tekrar gündeme geldiğini belirtti.

Türkiye'nin fındık üretimindeki dünya payının son 5 yılda yüzde 60-65 aralığına düştüğünü öne süren Sabır, bu durumun tesadüfi olmadığını savundu.

Sabır, yalnızca fiyat üzerinden yapılan tartışmalar ve fiyat politikasıyla yönetilmeye çalışılan piyasanın tüm paydaşlara zarar verdiğini ifade ederek, uzun vadede en çok üreticilerin ve dolayısıyla tüm paydaşların zarar göreceğini aktardı.

Fındık üretim sahalarının rakip ülkelerde hızla arttığına değinen Sabır, şunları kaydetti:

"Bu tamamen ülkemizin politikalarının bir sonucu. Eğer bugün depolarda yaklaşık 70 bin ton fındık bekliyorsa, bu bizim rakip üretici ülkelere sunduğumuz bir faydadır. Bu tonajı aslında biz ihraç edilebilecekken diğer üretici ülkelerin bu büyüklükte bir satış yapmalarına izin vermiş oluyoruz. Çünkü bugün itibarıyla tüm diğer üretici ülkeler ürünlerini satmışlardır ve yalnızca ülkemizde stok kalmıştır. Bu sürdürülebilir bir durum değildir."

Son günlerde farklı kesimlerden fiyat beklentilerine dair açıklamalar duyduklarını belirten Sabır, bu beklentilerin dünya reel fiyatlarının ve Türkiye piyasasının çok üstünde olduğunu öne sürdü.

Sabır, üreticilerin emeklerinin karşılığını almalarının herkesin isteği olduğunu vurgulayarak, "Üretici ürettiğinin karşılığını alamazsa arz güvenliği sıkıntıya girer. Ancak afaki fiyatların telaffuz edilerek üreticilerimizin her sene bu fiyat tartışmalarına maruz bırakılmaması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Farklı kurum ve kişilerden her gün bir fiyat beklentisi açıklandığına işaret eden Sabır, şöyle devam etti:

"Yüzde 120 artış isteyen de var, yüzde 85 artış isteyen de var. Yüzde 85'i ihraç edilen bir ürünün tabii olarak dövizle ihraç fiyatları oluşmaktadır. Bu rakamların arasındaki büyük fark, fiyat beklentilerinin piyasadan ne kadar kopuk olduğunu da gösteriyor. Eğer fiyatlamamızı aşırı yukarıda tutarsak, son iki sezondur yaşadığımız gibi yaklaşık 50 bin ton iç fındık eksik ihraç etmiş oluruz ki bu, diğer üretici ülkelerin işine yaramaktadır."

Sabır, Türkiye'de döviz kurlarının belli olduğunu belirterek, "Yeni ekonomik programla beraber yavaş ilerleyecek. Geçmişte kur ile hesap yapan kesimler şimdi bu tür hesaplamaları yapamıyor. Gerçekçi piyasa fiyatları ile beraber satışların artırılması sağlanarak daha iyi piyasa fiyatlarına ulaşılabileceğini biliyoruz. Ancak sezonun başından itibaren ihracat piyasalarının rakiplere kaybedilmeye devam edilirse, belirlenecek fiyatın bir önemi kalmayacak." açıklamasında bulundu.

Ürünün sahibinin üretici olduğunu vurgulayan Sabır, "Bizler ihracatçı olarak onların ürünlerini alıp satmaya çalışan işletmeleriz. Onlar üretmezse biz satamayız, biz yeteri kadar satamazsak da sağlıklı bir piyasa olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Sabır, istikrarlı bir piyasa için rekabetçi olunması gerektiğini ve daha fazla sattıkça arz talep dengesine göre daha yüksek fiyatlara ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Fiyat ve satış miktarı arasındaki dengenin optimum şekilde uzun yıllar sağlanabilmesi halinde, bu değerli ürünün tüketiminin hızla artacağına inandıklarının altını çizen Sabır, üreticilere, tüccarlara, kırıcılara ve ihracatçılara hayırlı bir sezon diledi.

Kaynak: AA

Hasan Osman, Karadeniz, İhracat, Türkiye, Dünya, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KFMİB Başkanı Sabır: Fındık fiyat tartışmaları tüm paydaşlara zarar veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:54 Satır arasındaki detay Tanju Özcan’ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i de boş geçmedi Satır arasındaki detay! Tanju Özcan'ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de boş geçmedi
14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
13:06 AK Parti’den YRP’li Aydal’ın Erdoğan iddiasına sert tepki: Bu sözler çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır AK Parti'den YRP'li Aydal'ın Erdoğan iddiasına sert tepki: Bu sözler çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır
12:51 Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı
12:18 Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen, adliyeye sevk edildi
14:45 EURO 2024 performansı Ancelotti’nin fikrini değiştirdi İşte Arda Güler’in Real’deki yeni görevi EURO 2024 performansı Ancelotti'nin fikrini değiştirdi! İşte Arda Güler'in Real'deki yeni görevi
14:32 Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ’’Bebek bezi giymiş gibi duruyor’’ Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ''Bebek bezi giymiş gibi duruyor''
13:37 Bodrum’da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti Bodrum'da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti
13:34 Resmi teklif yapıldı Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor Resmi teklif yapıldı! Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor
13:33 Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor
13:02 Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım
12:44 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
12:13 Bozdağ’dan sert çıkış: Bu iftiranın doğruluğunu kim ispat ederse mal varlığımı ona bağışlayacağım Bozdağ'dan sert çıkış: Bu iftiranın doğruluğunu kim ispat ederse mal varlığımı ona bağışlayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 15:15:45. #1.12#
SON DAKİKA: KFMİB Başkanı Sabır: Fındık fiyat tartışmaları tüm paydaşlara zarar veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement