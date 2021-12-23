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KFMİB Başkanı Sevinç'ten "finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere" ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

KFMİB Başkanı Sevinç'ten "finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere" ilişkin açıklama Açıklaması

23.12.2021 15:49
KFMİB Başkanı Sevinç'ten "finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere" ilişkin açıklama Açıklaması

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu finansal alternatifler ve ekonomik tedbirleri değerlendirdi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu finansal alternatifler ve ekonomik tedbirleri değerlendirdi.

Sevinç, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde alınan tedbirleri, fevkalade önemli ve doğru bulduğunu söyledi.

"Biz ihracatçıyız. İhracatçılar, yüksek döviz kuru isterler. Ondan yana olurlar ama bunun ülkemizde bir istikrarsızlığa sebebiyet verecek, fiyat istikrarını, üretimi, tedariki kökünden değiştirecek ya da zorlaştıracak bir boyuta ulaşmaması gerekirdi. O yüzden devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aldığı bu tedbirleri fevkalade önemli ve doğru buluyorum." dedi.

Sevinç, temel ihraç ürünleri olan fındığın fiyatının, döviz kuru yükseldiğinde artmasının doğan olduğunu ifade ederek, "Ama bunun bir sınırı vardır. Her gün üzerine koyarak bir yarış şeklinde tedarikin de yani piyasaya fındık akışının da tamamen ortadan kaldırılması yönünde tecelli etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü biz müşterilerimize tutarlı teklifler vermek ve işimizi sürdürmek durumundayız. Ben artık Türk lirasına yatırım yapanların, tasarruflarını Sayın Cumhurbaşkanının işaretlediği şekilde Türk lirasında değerlendirenlerin kazanacağını görüyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise TL olarak ihracatçı firmamıza ödenecek." açıklamasının çok önemli olduğunu vurgulayan Sevinç, şunları kaydetti:

"Çünkü ihracatçı öyle herkesin zannettiği gibi bugün alıp yarın satan bir konumda değildir. Hem tarım ürünü hem diğer endüstriyel ve ara mamulleri ihracatçıları uzun vadeli kontratlar yapmak durumundadırlar. Biz 2022 yılı için fiyat vermek durumundayız. Hangi kurla bunu hesap edeceğiz? Eğer vermezsek oradaki müşterimiz bizi beklemez. Gider başka ülkeden alır. Çözüm de son derece basit. Bize örneğin önümüzdeki yılın nisan ayına satacağımız ürün için devlet kur verecek. Bu kura göre biz fiyat vereceğiz. Dövizimiz geldiğinde kur daha yüksekse ve kaybımız varsa aradaki farkı devletimiz bize tedarik edecek, garanti edecek. Bundan daha kolay bir sistem, bundan daha büyük güzellik olur mu? Yeter ki bunu iyi anlatabilelim ve işletebilelim. Dolayısıyla bizim kur riskimizin ortadan kaldırılması gerçekten ihracatçı için bir devrimdir."

Sevinç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Eğer bu uygulamalar halka, ihracatçıya, tasarruf sahibine daha doğru, daha detaylı anlatılabilir ve bürokraside uygulamalarla ilgili birtakım zorluklar çıkartılmazsa Türkiye'nin önünün çok aydınlık olacağını düşünüyorum. Çok başarılı buluyorum programı." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Karadeniz, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KFMİB Başkanı Sevinç'ten 'finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere' ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: KFMİB Başkanı Sevinç'ten "finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere" ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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