KFSHRC Kalp Merkezi Arab Health 2025'te Tanıtıldı

Ekonomi

King Faisal Specialist Hospital & Research Centre, Arab Health 2025 fuarında, KFSHRC Kalp Merkezi'nin tedavilerine ilişkin katılımcılara tanıttı.

King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC), Kalp Merkezi'nin kalp tedavilerindeki değişimde oynadığı rolünü katılımcılara tanıttı. Yapılan açıklamaya göre; King Faisal Specialist Hospital and Research Centre; Suudi Arabistan Krallığı'nın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerinde üçüncü ve dördüncü basamak tedavi hizmetleri veren, 2443 yataklı bir hastane olarak öne çıkıyor. Hastanenin; Onkoloji, Organ Nakli, Kardiyovasküler Hastalıklar, Nörolojik Bilimler ve Genetik Hastalıklar alanında birçok merkezi bulunuyor. - İSTANBUL