KFSHRC, PX Kongresi'nde Ödül Aldı

Ekonomi

Medine'deki King Faisal Specialist Hospital ve Research Centre (KFSHRC), Riyad'da düzenlenen 2024 PX Kongresi'nde İnovatif Hasta Bakım Çözümleri ödüle layık görüldü.

KFSHRC Medine'nin Sanal Klinikleri, Riyad'da düzenlenen PX Kongresi'nde ödül kazandı. KFSHRC Medine'nin Hemşirelik Hizmetleri birimi, 2023'e göre yüzde 155 artışla 2024 yılında 5 bin 800'ün üzerinde taburcu sonrası sanal ziyaret gerçekleştirerek hedeflerini aştı ve Hemşire Yönetiminde Taburcu Sonrası Bakım Sanal Klinikleri ile bu ödüle hak kazandı. Kliniklerin, acil ve palyatif bakım hastaları dahil olmak üzere farklı hasta gruplarını kapsayacak şekilde sürekli büyüdüğü belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, KFSHRC'nin en iyi 250 Akademik Tıp Merkezi listesinde iki yıl üst üste Orta Doğu ve Afrika'da birinci, dünya genelindeyse 20'nci sırada kendine yer bulması ve 2024 Brand Finance sıralamalarına göre Suudi Arabistan ve Orta Doğu'nun en değerli sağlık markası olarak takdir görmesi dikkat çekti. KFSHRC bunun yanında aynı yıl içinde Newsweek dergisi tarafından dünyanın en iyi 250 hastanesi arasında gösterildi ve 2025 Dünyanın En İyi Akıllı Hastaneleri listesine dahil edildi. - İSTANBUL