KGF\'nin Kefaletleri KOBİ\'lere Yönelik

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, "KGF öz kaynaklarından kullandırılan kefaletlerin yüzde 99,8'ini KOBİ'lerimiz kullanmıştır." dedi.

Kocaeli Ticaret Odasının (KOTO) haziran ayı meclis toplantısına katılan Özegen, KGF'nin kuruluş hikayesi ve tarihçesinden bahsetti.

Özegen, KGF olgusuyla algısı arasında büyük bir fark olduğunu ifade ederek, KGF'nin kamu kuruluşu olmadığını, 1991'de Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulduğunu söyledi.

KGF'nin kredi verdiğini zannedenler olduğunu ifade eden Özegen, kurumun, teminat sorunu çeken KOBİ'lere kefalet sağlayarak finansmana erişimlerini kolaylaştırdığını belirtti.

Özegen, uluslararası kuruluşlara da üyelikleri bulunduğunu, onların da birçoğuyla işbirliği yaptıklarını ifade ederek, Türkiye'de krediye ve finansa erişimin kolaylaştırılması için yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Özegen, "Yaklaşık 1,5 trilyon lira krediye kefalet vermişiz. Bundan 554 bin firmamız faydalanmış. Bunların birçoğu da birden çok faydalanmış. Toplam 1 milyon 477 bin 662 kefalet üretmişiz." dedi.

Ekonomik durumu iyi olan büyük şirketlerin KGF'ye ihtiyacı olmadığını ifade eden Özegen, "Onlar imza karşılığı kredi kullanabiliyor. Yani onların ekstra teminat vermelerine, menkul veya gayrimenkul teminatına ihtiyacı yok. Öz kaynaklarımızdan kullandırdığımız kefaletin yüzde 99,8'ini KOBİ'lerimize kullandırmışız. Bu çok önemli bir rakam. Bunun altını çiziyorum. KGF öz kaynaklarından kullandırılan kefaletlerin yüzde 99,8'ini KOBİ'lerimiz kullanmıştır. KGF'nin toplam diğer paydaşlarıyla kullandırdığı kefaletlerde ise KOBİ'lerimiz yine yüzde 66,6'sını kullanmış." diye konuştu.

KGF kefaletiyle kullanılan kredilerin KOBİ dışındaki yüzde 33,4'lük kısmının da yatırım kefaletlerini oluşturduğunu ifade eden Özegen, KGF'nin, KOBİ ve küçük işletmeler, ticaret yapan her sektördeki üyelerinin kefalet sorununa çözüm üreten kuruluş olduğunu söyledi.

Özegen, bugüne kadar KGF olarak Kocaeli'de 34 bin 503 kefalet verdiklerini dile getirerek, kefalet verilen firma sayısının da 12 bin 178 olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Özegen, meclis üyelerinin sorularını yanıtladı. Programın sonunda Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Özegen'e çini vazo ve Kocaelispor forması hediye etti.