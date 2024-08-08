Kibar Holding, 11'inci sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Ekonomi

Kibar Holding, ekonomik, sosyal ve çevresel performansını kamuoyuyla paylaşma amacıyla hazırladığı sürdürülebilirlik raporlarının 11'incisini sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kibar Topluluğu, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde üretim süreçlerini sürekli gözden geçirerek tüm atıkların tekrar değerlendirilmesini sağlıyor.

Raporda, kaynakların verimli kullanılmasına ve çevresel fayda sağlanmasına hizmet eden çalışmalar sayesinde Kibar Topluluğu'nda 2023'te kullanılan ham maddenin yüzde 30,9'luk bölümünün geri kazandırıldığı kaydedildi. Rapora göre 2023'te Topluluk Şirketlerindeki atıkların geri kazanım oranı yüzde 99,1'e çıktı.

Tüm uygulamalarında, faaliyetlerinde ve karar mekanizmalarında sürdürülebilir bir yönetim anlayışı benimseyen Topluluk, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri kurumsal yönetim ilkeleriyle bütünleştiriyor.

Raporda 2019'da geliştirilen "Kibar Topluluğu 2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi" kapsamında 92 performans göstergesiyle takip edilen 36 hedef için 2023 yılı ilerlemeleri yer aldı.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçmeyi sürdürülebilirlik öncelikleri arasında ele alan şirket, "BİZ Eşitiz" çatısı altında kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden ve kadınları güçlendiren uygulamaları hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Holdingdeki kadın çalışan sayısı 2023'te, referans yıl olan 2016'ya göre yüzde 93,2, bir önceki yıla göre ise yüzde 25,3 arttı.

Topluluk, son 7 yılda kadın çalışan sayısını yüzde 54 artırdı

Aynı zamanda Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olan Kibar Holding, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik politikaları sonucunda son 7 yılda kadın çalışan sayısını yüzde 54 ve kadın üst düzey yönetici oranını yüzde 42 artırdı. 2023'te, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin Fırsat Eşitliği Modeli sertifikasını almaya hak kazanan Kibar Holding, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına destek amacıyla uzun yıllardır pek çok uygulamayı hayata geçirdi.

Raporda Topluluk şirketlerinin sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiği projelere yer verildi. Kibar Topluğu şirketlerinden Assan Alüminyum'un, biyoçeşitliliği koruma stratejisi çerçevesinde Kocaeli Üniversitesi ile yapılan işbirliği kapsamında, nesli tükenmekte olan "Mavi Yıldız" ve "Kum Zambağı" bitkilerinin ardından "Riva Sığırkuyruğu" bitkisinin biyoteknolojik yöntemlerle çoğaltılması sağlandı.

Sürdürülebilir enerji geleceği için yenilenebilir enerjiye yatırım yapan Kibar Holding, enerji yoğun şirketlerinden Assan Alüminyum'un elektrik tüketimi kaynaklı emisyonlarını 2021 yılından itibaren nötrledi. 2023'te sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik yatırımlar için Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation, IFC)'dan 90 milyon dolarlık kredi sağlayarak, sektöründe yüzde 100 iklim etiketli yeşil kredi desteği alan ilk şirket oldu.

Şirket, 2023'te Assan Alüminyum ve İspak, Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project, CDP) kapsamında raporlama yapmaya başladı. Assan Alüminyum, Türkiye'de alüminyum sektöründe CDP platformuna katılan ilk şirket oldu.

Yılda yaklaşık 500 bin metreküp suyun geri kazanımı sağlandı

Kibar Topluluğu şirketlerinde geri dönüştürülerek yeniden kullanılan ham madde miktarı son 7 yılda yüzde 58 arttı. Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Atık Su Geri Kazanım Tesisi yatırımıyla da yılda yaklaşık 500 bin metreküp suyun geri kazanımı sağlandı.

"Kibar Gönüllüleri" platformuyla 5 yılı aşkın süredir eğitim ve çocuk alanlarında 500'ü aşkın gönüllüyle 100'e yakın proje gerçekleştirdi. 2023'te beş bölgeyi daha dahil ederek etki alanı genişletildi.

2023'te, "Kibar Holding Tedarikçi Sürdürülebilirlik Programı/K-STAR" devreye alındı. 100'den fazla ülkedeki büyük ölçekli ve KOBİ statüsündeki 5 bini aşkın tedarikçi ve müşteriden oluşan ekosistem, sürdürülebilirlikte iş ortağına dönüştürüldü.

Kibar Holding Sürdürülebilirlik Bilgi Yönetim Sistemi, uluslararası alanda kabul gören sürdürülebilirlik standartları kapsamındaki verilerin dijital ortamda toplandığı, analiz edildiği, sorgulandığı ve raporlandığı bir sistem olarak uygulamaya koyuldu ve karar alma mekanizmalarına entegre edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, Kibar Topluluğu'nun 2023'te de yarım asrı aşan geçmişinden aldığı güçle ekonomik kalkınmanın ve toplumsal refahın güçlenmesine katkı sunarken, 100'ün üzerinde ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla Türkiye ekonomisi için önem arz etmeye devam ettiğini kaydetti.

Kayabaşı, Kibar Topluluğu'nun ortaya koyduğu bu başarı tablosunda, ekonomik büyümeyi sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu şekilde gerçekleştirmedeki kararlılıklarının ve bu alanda uluslararası standartlara uygun şekilde sürdürdükleri faaliyetlerinin büyük etkisi bulunduğunu ve Kibar Topluluğu'nda son 4 yılda, iklim değişikliğiyle mücadele ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak 100'e yakın yeni projeyi hayata geçirdiklerinin de altını çizdi.