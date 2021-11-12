Üye Girişi
Kidzania'dan ara tatilde çocuklara özel 7 aktivite - Son Dakika

Kidzania'dan ara tatilde çocuklara özel 7 aktivite

12.11.2021 16:34
Kidzania'dan ara tatilde çocuklara özel 7 aktivite

Çocuk eğlence merkezi Kidzania, bir haftalık eğitim tatili 13-21 Kasım tarihleri arasında açık olacak.

Çocuk eğlence merkezi Kidzania, bir haftalık eğitim tatili 13-21 Kasım tarihleri arasında açık olacak. Eğlenceli etkinliklerle çocuklarla buluşmaya hazırlanan Kidzania'da bir günde ortalama 5 saat geçiriliyor ve 7 aktivite yapılabiliyor.

Yetişkinlerin dünyasına adım atarak farklı iş alanlarını tanıma, meslekleri deneyimleme ve sorumluluk alma fırsatı yakalıyor. Çocukların 120'den fazla mesleği deneyimlediği; eğlenirken öğrendiği, aynı zamanda motor, fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirdiği KidZania'da yüzde 100 taze hava ile beslenen bir teknoloji kullanılıyor. Ebeveynler, gelmeden önce çocuklarıyla onlarca aktivite arasından seçim yaparak KidZania günlerini planlayabiliyor. KidZania şehrinde bir günde ortalama 5 saat geçiriliyor ve 7 aktivite yapılabiliyor.

FARKLI ATÖLYE VE AKTİVİTELER TASARLANDI

Bir haftalık ara tatil döneminde eğlenirken farklı deneyimler yaşayacak olan çocuklar için KidZania'da, Bilim Haftası Etkinlikleri kapsamında farklı aktivite ve atölyeler tasarlandı. Aktivite ve atölyelerin detayına ilişkin Kidzania'dan yapılan açıklamada, "Saat başı heykel oyunu, balon patlatmaca ve mini disko gibi sokak oyunlarına ev sahipliği yapacak şehir meydanında ayrıca her gün 14.00'da maskotların katılımı ile dans partileri olacak. Ara tatil dönemi boyunca düzenlenecek 'Adel ile Sanat Atölyesi'nde çocuklar origami kitap ayracı gibi farklı eşyalar tasarlayacak. Ayrıca çocuklar ara tatile özel bir radyo yayını yapacak ve bir gazete hazırlayacak. 'Da Vinci ile Bilimi Geliştirmek' film gösteriminin ardından çocuklar, yönlendirici eşliğinde izledikleri filme dair eleştiri yapmayı öğrenecekler. Atölye Vizyon'un 'Pinoo Kodlama ve Robotik Atölyesi'nde çocuklar üç boyutlu kalem yardımıyla robotik eğitimlerine katılabilecek. Ayrıca Canon ile 'Kes-yapıştır Üç Boyutlu Hayvanlar Atölyesi'nde çocuklar, üç boyutlu hayvan yapmayı deneyimleyecek" bilgilerine yer verildi.

Çocuklar ülkesi' KidZania, 13-21 Kasım tarihleri arasında sabah 10.00'dan akşam 20.00'ye kadar açık olacak. Misafirler Akasya otoparkını da ücretsiz olarak kullanabilecek.


Kidzania'dan ara tatilde çocuklara özel 7 aktivite
Kidzania'dan ara tatilde çocuklara özel 7 aktivite

Ara tatil, Atölye, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kidzania'dan ara tatilde çocuklara özel 7 aktivite - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

En kritik haftalarda forma giyemiyor! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar 17:28 En kritik haftalarda forma giyemiyor! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar Eski karısını öldürdükten sonra hamama giden katil zanlısı çapraz sorguda itiraf etti: Kafasına sıktım, ormana gömdüm 17:17 Eski karısını öldürdükten sonra hamama giden katil zanlısı çapraz sorguda itiraf etti: Kafasına sıktım, ormana gömdüm Başak Cengiz cinayetinde yasak olmasına rağmen samuray kılıcı satılması, gözleri e- ticaret sitelerine çevirdi 17:03 Başak Cengiz cinayetinde yasak olmasına rağmen samuray kılıcı satılması, gözleri e- ticaret sitelerine çevirdi
Galatasaray kararını verdi! Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrılıyor 16:58 Galatasaray kararını verdi! Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrılıyor Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu 16:08 Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi 15:53 Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi
Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız 15:38 Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor 15:21 Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor

Son Dakika Haberleri
17:27 En kritik haftalarda forma giyemiyor! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar
17:18 Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi
17:02 Başak Cengiz cinayetinde yasak olmasına rağmen samuray kılıcı satılması, gözleri e- ticaret sitelerine çevirdi
17:00 Adamın burnundan giren parazit beynini yedi! 20 yıldır içeride yaşıyormuş
16:57 Galatasaray kararını verdi! Oğulcan Çağlayan'la yollar ayrılıyor
16:56 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum
16:25 Trenin altında 2 bacağını kaybeden adam, 1 kuruş dahi alamadı
16:23 UEFA'dan Galatasaray-Lokomotiv maçı itirazları hakkında açıklamalar geldi
16:21 Yıllarca ünlülerin arkasında çalan Mustafa Sayan isyan etti: Değer verdiler ama para vermediler
16:08 Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu
Tüm Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı kulakların pasını sildi Tüm Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı kulakların pasını sildi         
17:31
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi         
17:19
Hatalı dönüş sebebiyle minibüs kaza yaptı: 10 yaralı Hatalı dönüş sebebiyle minibüs kaza yaptı: 10 yaralı         
17:13
Adamın burnundan giren parazit beynini yedi! 20 yıldır içeride yaşıyormuş Adamın burnundan giren parazit beynini yedi! 20 yıldır içeride yaşıyormuş         
17:01
10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum         
16:56
Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış         
16:02
16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor 16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor         
15:41
Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde! Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde!         
15:32
Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor         
15:07
Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü         
15:03
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı         
14:21
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 17:41:59. #1.13#
SON DAKİKA: Kidzania'dan ara tatilde çocuklara özel 7 aktivite - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement