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KidZania İstanbul ile İş Bankası'ndan iş birliği - Son Dakika

KidZania İstanbul ile İş Bankası'ndan iş birliği

31.01.2022 12:02
KidZania İstanbul ile İş Bankası'ndan iş birliği

KidZania İstanbul ve İş Bankası arasında gerçekleşen yeni iş birliği ile KidZania İstanbul içindeki İş Bankası Şubesi'nde çocuklar; hesap açma, banka kartı talep etme ve bakiye kontrol etme gibi tüm bankacılık hizmetlerinden yararlanabilecek.

KidZania İstanbul ve İş Bankası arasında gerçekleşen yeni iş birliği ile KidZania İstanbul içindeki İş Bankası Şubesi'nde çocuklar; hesap açma, banka kartı talep etme ve bakiye kontrol etme gibi tüm bankacılık hizmetlerinden yararlanabilecek. Bu sayede çocukların finans okuryazarlığı eğlenerek öğrenmesi sağlanacak.

Çocukların 100'den fazla mesleği deneyimlediği Çocuklar Ülkesi KidZania, İş Bankası ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında çocukları finans okuryazarlığı konusunda bilinçlendirecek. Gerçek hayatta var olan her şeyin çocuklara uygun boyutlarıyla eğlenceli ve öğretici bir şekilde sunulduğu çocuklar ülkesi KidZania'nın ekonomisi İş Bankası ile yürütülecek.

Paylaşılan bilgilere göre KidZania'yı ziyaret eden misafirler öncelikle ülkenin para birimi olan Kidzos'ları edinmek için KidZania İş Bankası şubesine uğrayarak adlarına yüklenmiş Kidzos'ların olduğu banka kartlarını teslim alarak şehirde yaşamaya başlıyorlar. Kidzos'ları ile gerçek hayatta olduğu gibi gerçekleştirdikleri aktivitelere göre harcayan ya da yaptıkları çalışmalarla KidZos kazanan çocuklar, para ile olan ilişkiye dair önemli tecrübe ve bilgiler edinebiliyor. Kidzania İstanbul İş Bankası Şubesi'ne müşteri olarak gelen çocuklar, banka hesabı açma, para çekme-yatırma, Bankamatik Kartı alma gibi işlemleri gerçekleştirirken, KidZania'da kazandıkları paralarını değerlendirme, yatırımlarını yönetme konularıyla ilgili bilgi edinme fırsatı da bulacaklar.

KidZania'da çocukları geleceğe hazırlarken; bol bol eğlenme ve öğrenme imkanı sunduklarını belirten KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur, "KidZania İstanbul; bankası, fabrikaları, tiyatrosu, itfaiyesi, akaryakıt istasyonu, süpermarketi, kapalı çarşısı, sokakları ve meydanı ile gerçek bir şehir... Bu gerçekliğin içinde Türkiye'nin sosyal sorumluluk konusunda öncü olan 30'un üzerinde güçlü markasıyla yaptığımız iş birlikleri ile çocuklara unutulmaz bir deneyim hizmeti sunuyoruz. Aktivitelerimizde çocuklar, KidZania'ya ait para birimi olan KidZos kazanıp harcayabiliyor. Çocuklar KidZania'da çalışma-para kazanma-tasarruf-harcama dengesini günlük hayat örnekleriyle deneyimleme şansı buluyor. Yaşadıkları bu deneyimler, ailelerinden gördükleri konuların onlar için somut bir temele oturmasına yardımcı oluyor. Dünya genelinde tüm KidZania'larda yaptığımız araştırmalarda, KidZania'nın çocuklarda tasarruf kültürü oluşmasına katkı sağladığını biliyoruz. Ayrıca çocuklar, KidZania'da öğrendikleri en önemli şeyin, paranın hayatımızdaki yerini ve ikinci olarak da ihtiyaç duymadıkları şeylere para harcamamak olduğu belirtiyorlar. Araştırmaya katılan her 10 çocuktan 9'u KidZania'nın gerçek hayatta tasarruf etmenin önemini kavradıklarını ifade ediyor. Çocuklar, KidZania'da kendi gelirlerini yönetmeyi deneyimlemenin yanı sıra, yaptıkları işin değerinin (yani alınan maaş miktarının) ve ürün/hizmetlerin bedelinin nasıl belirlendiğiyle ilgili de fikir sahibi oluyorlar. İş Bankası ile gerçekleştirdiğimiz yeni iş birliğimizin; çocukların para, tasarruf, birikim, sorumlu tüketim ve harcama kavramlarını öğrenmesinde ve bu alanlarda bilinç kazanmasında önemli bir adım olacağına inanıyorum" diye konuştu.

İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Mehmet Tuğtan ise yaptıkları iş birliğinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "İş Bankası ülkemizde tasarruf alışkanlığını oluşturmak ve yaygınlaştırmak konusunda öncü olmuş bir kurum. Dedelerimizin, babalarımızın, annelerimizin de çocukluklarında birer 'İş Bankası Kumbarası' vardı. Günümüz çocuklarının da bankacılıkla, tasarrufla İş Bankası aracılığı ile tanışmasını istedik ve Çocuklar Ülkesi KidZania'nın bankası olduk. Çocukların anılarında ilk bankaları olarak yer almak ve ailelerin çocuklarıyla KidZania'da güzel bir günü Bankamız ayrıcalıkları ile geçirecek olmaları bu iş birliğinde yer almamızın temel motivasyonları oldu. KidZania girişlerinde Bankamız kartlarına sunduğumuz yüzde 20 indirim ayrıcalığı ile çocukların İş Bankası ile tanışmalarından ve ailelerin bütçelerine de katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

KidZania İstanbul ile İş Bankası'ndan iş birliği
KidZania İstanbul ile İş Bankası'ndan iş birliği
KidZania İstanbul ile İş Bankası'ndan iş birliği

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İş Bankası, İstanbul, Türkiye, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KidZania İstanbul ile İş Bankası'ndan iş birliği - Son Dakika Ekonomi


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