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Kiğılı'dan yeni marka "Oktay Kaynarca designed by Kiğılı" - Son Dakika

Kiğılı'dan yeni marka "Oktay Kaynarca designed by Kiğılı"

16.12.2021 13:43
Kiğılı'dan yeni marka "Oktay Kaynarca designed by Kiğılı"

Kiğılı, kişiliğini görünümüne yansıtan, kaliteyi ve detayları seven erkekler için "Oktay Kaynarca designed by Kiğılı" markasına imza attı.

Kiğılı, kişiliğini görünümüne yansıtan, kaliteyi ve detayları seven erkekler için "Oktay Kaynarca designed by Kiğılı" markasına imza attı.

Kiğılı'da yapılan açıklamaya göre, Kiğılı ve Oktay Kaynarca'nın 2019 yılında Kiğılı X Oktay Kaynarca ile başlayan iş birliğinin yeni bir adımı olan marka, klasik çizgilerden aldığı gücü günümüz tasarımlarının dokusuna işleyecek.

Kiğılı'nın yeniliklere olan bakışını, Oktay Kaynarca'nın kararlılığı ve anlayışıyla tamamlayan marka, yaklaşık 3 bin 500 parça ürünle erkek modasında kalitenin tanımını yeniden yapacak.

Kiğılı tasarım ekipleri ve Oktay Kaynarca tarafından global çizgiler baz alınarak her detayı özenle tasarlanan "Oktay Kaynarca designed by Kiğılı" koleksiyonundaki ürünler; kalite, detay ve stili bir arada buluşturuyor. Oktay Kaynarca duruşu ve görünüşünü yansıtan "En İyi Halin" sloganıyla oluşturulan markanın ürünleri, internet sitesi ile Mall of İstanbul ve Cevahir AVM'de bulunan Abdullah Kiğılı mağazalarındaki özel alanda tarz sahibi erkeklerle buluşacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere Oktay Kaynarca, 30 yılı aşkın süredir dizi ve filmlerde hep başrol ile karşımıza çıkan Türkiye'nin en önemli oyuncularından. Bunun yanı sıra her zaman sevilen ve saygı duyulan, her dönem ne giydiği, nereye gittiği merak konusu olan bir kişi. Kiğılı ürünlerini en iyi şekilde taşıyan Kaynarca ile 2019 yılında yaptığımız iş birliği çerçevesinde 'Kiğılı X Oktay Kaynarca' koleksiyonunu çıkarmaya karar vermiştik. İlk günden itibaren müşterilerimiz tarafından yoğun ilgi ve talep gören koleksiyon için biz de Kiğılı içinde yer alan bir line ile devam etmek yerine, Oktay Kaynarca duruşunu ve görünüşünü sevenlerine aktarabileceğimiz 'En İyi Halin' sloganıyla Oktay Kaynarca designed by Kiğılı markamıza hayat verdik."

Oktay Kaynarca, koleksiyon için çok özel parçalar çalıştıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Shakespeare'in 'Hayat bir sahnedir' sözünden yola çıktık. Her birimiz hayatta birer oyuncu olduğumuz için o sahneye çıkarken tiyatro sahnesinde yer alıyormuşçasına hazırlıklı olmalıyız. Giydiklerimiz karakterimizi yansıtır. Bunun için her tasarım özel olmalıdır. Tasarım ve numune aşaması dahil tüm süreçlerde Kiğılı ile birlikte yol aldığım markamızın stil sahibi erkeklerin giyim tercihlerinde yeni bir dokunuş yapacağı için çok mutluyum. 'En İyi Halin' söylemi üzerinde durarak bunu bir söylemden çıkartıp gerçeğe dönüştürmek için çok çaba sarf ettik. Koleksiyon için çok özel parçalar çalıştık; kasketler, deri ve yün eldivenler, özel tasarlanmış deri ve kürklerin bir arada kullanıldığı ürünler, hafta sonu rahatlığı için tasarlanmış şık spor parçalar ve elbette vazgeçilmezim takım elbiseler, gömlekler, kaban, mont ve ceketler. 'Benim en iyi halim Oktay Kaynarca halim' diyerek, herkesi bu ayrıcalığı yaşamak üzere ürünlerimizi deneyimlemeye davet ediyorum."

Abdullah Kiğılı, Oktay Kaynarca, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kiğılı'dan yeni marka 'Oktay Kaynarca designed by Kiğılı' - Son Dakika Ekonomi


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