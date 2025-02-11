Kiğılı, IFCO 2025 Koleksiyonunu Tanıttı - Son Dakika
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Ekonomi

Kiğılı, IFCO 2025 Koleksiyonunu Tanıttı

Kiğılı, IFCO 2025 Koleksiyonunu Tanıttı

Kiğılı, İstanbul Fashion Connection fuarında 2025 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’nu sergiledi.

11.02.2025 16:57
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Kiğılı, Avrupa'nın en büyük hazır giyim fuarlarından biri olan İstanbul Fashion Connection'da (IFCO) 2025 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu'nu tanıttı.

Türkiye'nin önde gelen erkek giyim markalarından Kiğılı, Avrupa'nın en büyük hazır giyim fuarlarından biri olan İstanbul Fashion Connection'da (IFCO) 2025 İlkbahar - Yaz Koleksiyonu'nu sergiledi. 5-8 Şubat tarihlerinde gerçekleşen fuarın, 100 m2'lik standıyla dikkat çeken katılımcılarından biri olan Kiğılı fuar boyunca yoğun ziyaretçi ilgisiyle karşılaştı ve 2025 İlkbahar - Yaz koleksiyonunu sektör profesyonellerine ve moda tutkunlarına tanıttı.

Fuarda tasarımda zamansız şıklığı ve konforu ön planda tutan Kiğılı'nın koleksiyonu, modern çizgileri ve sofistike detaylarıyla büyük ilgi gördü. Koleksiyonda, kemik, ekru, açık mavi, kahve ve siyah tonlarından oluşan renk paleti ile yenilikçi kumaşlar, natürel jakarlar gibi özgün dokular öne çıkıyor. Ayrıca, yaz mevsimine uygun hafif pamuk ve keten içerikli parçalar koleksiyonda geniş yer tutuyor.

Fuar sırasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Kiğılı standını ziyaret ederek markanın yeni koleksiyonu hakkında bilgi aldı. İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, fuar katılımlarıyla ilgili olarak şunları söyledi: "IFCO, moda ve perakende sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri. Burada sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek yeni koleksiyonumuzu tanıtma fırsatı bulduk. Tasarımlarımıza gösterilen yoğun ilgi, markamızın küresel pazarda güçlenmeye devam ettiğinin bir göstergesi. IFCO'da Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Uzak Doğu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyadan ilgi görmek ve talep almak bizim için çok değerli." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kiğılı, IFCO 2025 Koleksiyonunu Tanıttı - Son Dakika

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