Kiğılı'ya 'Kadın Dostu Marka' Ödülü - Son Dakika
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Ekonomi

Kiğılı'ya 'Kadın Dostu Marka' Ödülü

Kiğılı\'ya \'Kadın Dostu Marka\' Ödülü

Kiğılı, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' kategorisinde ödül alarak kadın emeğine destek vermeye devam ediyor.

10.03.2025 14:02
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Erkek giyim markası Kiğılı, Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından düzenlenen Uluslararası Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri kapsamında, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' kategorisinde 'Kadın Dostu Markalar 2025 Farkındalık Ödülü'ne layık görüldü.

Kiğılı, Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından düzenlenen 5'inci Uluslararası Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri kapsamında, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' kategorisinde 'Kadın Dostu Markalar 2025 Farkındalık Ödülü'ne layık görüldü. Marka 2024 yılında gerçekleştirdiği "Eşitlik Cepte Başlar" farkındalık projesiyle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın ve erkekler arasındaki ücret eşitsizliğine dikkat çekmişti. Bu kapsamda, geçtiğimiz sene özel üretim denim pantolonların cepleri yüzde 20 oranında büyütülerek iş hayatındaki gelir farkına vurgu yapıldı.

Kiğılı için eşitlik uzun yıllardır sahiplenilen bir değer

Yapılan açıklamaya göre marka, 2020 yılından bu yana ürettiği her ürünün iç etiketine eklediği "Hayat Müşterek" simgesiyle, toplumsal cinsiyet rollerine ve eşit sorumluluk anlayışına dikkat çekiyor. Bu simge, yalnızca bir kampanya değil, markanın benimsediği ve yıllardır taşıdığı bir değer. Ev içindeki görev paylaşımına dair farkındalık oluştururken, markanın toplumsal eşitlik ilkesine olan bağlılığını da yansıtıyor. Bugüne kadar sunduğu her üründe bu mesajı taşımaya devam eden marka, toplumsal bilinçlenmeyi destekleme çabasını sürdürüyor.

"Bizim için yalnızca bir proje değil iş yapış şeklimizin ayrılmaz bir parçası"

Kiğılı CEO'su Sena Suerdem, ödülle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Eşitlik bizim için yalnızca bir proje ya da kampanya değil, iş yapış şeklimizin ayrılmaz bir parçası. 2020 yılından bu yana her ürünümüzün iç etiketine eklediğimiz "Hayat Müşterek" simgesiyle toplumsal cinsiyet eşitliğine olan bağlılığımızı vurguluyor, 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz 'Eşitlik Cepte Başlar' farkındalık projemizle de iş hayatındaki ücret eşitsizliğine dikkat çekiyoruz. Ancak farkındalık oluşturmanın ötesine geçmek gerektiğinin bilinciyle, kadın emeğini destekleyen somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu ödül sadece Kiğılı'nın değil, toplumsal cinsiyet eşitliği için elini taşın altına koyan herkesin sorumluluğunun bir göstergesi. Kadın Dostu Markalar Platformu'na ve değerli jüri üyelerine bu kıymetli ödül için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Marka olarak, kadın emeğinin hak ettiği değeri bulduğu ve fırsat eşitliğinin sağlandığı bir gelecek için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kadın, Yaşam, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kiğılı'ya 'Kadın Dostu Marka' Ödülü - Son Dakika

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