Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından video paylaştı! Vatandaşa uyarı: Zam fırtınası geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Evinin mutfağından seslenen Kılıçdaroğlu, "Öncelikli konumuz kara kış" diyerek önümüzdeki aylarda gelebilecek zamlara vurgu yaptı.
Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, kara kışta bu millete yaşatacağı sefalete algısal zemin hazırlıyor. Yalanlar söyleyerek halkı trajediye hazırlamak istiyor; çünkü sunabildiği tek çözüm bu" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, "Zor bir dönemecin eşiğindeyiz halkım. Önümüz kara kış, ayaz. Zam fırtınası geliyor. Bu kışı en az hasarla atlatmamız için, bu videom bir mücadele çağrısıdır. İnancım o ki; size bunları eden elbette bulur, bulacak!" dedi.
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