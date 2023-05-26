Kılıçdaroğlu seçime 2 gün kala kredi kartı borcu olanlara seslendi: Halkımız rahat bir nefes alacak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Kredi kartı borcundan dolayı dara düşen vatandaşlarımız, bu çağrım size… Vatanını seven sandığa gelsin!" dedi.

"İCRA DAİRELERİNDEKİ DOSYALARI BİLİYORUM"

Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videoda ise şu ifadeler yer aldı; "Zor durumda olduğunuzu biliyorum, borçlarınızı ödemekte zorluk çektiğinizi de biliyorum. İcra dairelerindeki dosyaları da biliyorum. İktidara gelir gelmez bireysel kredi kartı borçlarınıza kesin çözüm getireceğiz. Erdoğan'ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş borçlarınızı devletimizin hazinesi bankalardan devralacak.

"BORÇLARI ÜSTLENECEĞİZ"

Bankalarla masaya oturacağız ve belli bir kırımla bu borçları üstleneceğiz. Borç altında ezilen vatandaşlarımız için kolaylaştırıcı ödeme kolaylığı sunacağız. Kredi kartı borcunun sadece ana parası tahsil edilecek, bu da 36 ay taksitle. Faizin tamamı silinecek. Böylece halkımız faizin altında ezilmekten kurtulacak, rahat bir nefes alacak. Borç batağı yüzünden yuvalar dağılmayacak.

"VATANINI SEVEN SANDIĞA GELSİN"

Sevgili yurttaşlarım 28 Mayıs artık bir seçimin ötesinde bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkece borç batağına saplanma referandumudur. Vatanını seven, yarınını düşünen sandığa gelsin."