Kilis'te Biber Kurutma Sezonu Başladı

Ekonomi

Kilis'te biber kurutma mesaisi başladı, sınırın sıfır noktası kırmızıya büründü

KİLİS - Kilis'te, acı biber hasadının başlamasının ardından yaklaşık 10 gün süren kurutma mesaisi başladı. Kuruması için güneşe bırakılan biberler sınırın sıfır noktasını kırmızıya bürürken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kilis'te, hasat edilen acı biberler kuruması için güneşe bırakılmaya başlandı. Yaklaşık 10 gün süren kurutma mesaisi başlarken güneşe bırakılan biberler sınırın sıfır noktasını kırmızıya bürüdü. Kilis'in Musabeyli ilçesinde çiftçilerin önemli geçim kaynağı olan biberler havaların sıcaklığına göre 7 ile 10 günde kuruduktan sonra sonra pul ve toz biber haline getirilerek paketleniyor. Paketlenen pul ve toz biberler daha sonrasında ise sofralardaki lezzete tat katmak için Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Baharatlık haline gelen biberler çeşitli ülkelere de ihraç ediliyor.

"7 ay süren zorlu mesainin sonuna geldik"

Kilis'te yaklaşık 7 ay önce fideleri ekilen ve şimdi hasat edilen biberlerin kurutma işlemlerinin başladığını söyleyen üretici Halil Bozkurt, "Türkiye genelinde birçok ile gönderiyoruz, yurtdışında bir çok ülkeye ihracat yapıyoruz. İlçenin en büyük köyünde üretim, kurutma ve ayıklanma aşamasında birçok kişinin emeği var. Piyasaya sahte ürün koyan kişilere karşı elimizden geleni yapıyoruz. Hasadı yapılan biberlerin kurutma mesaisi başladığı için tarlalar kırmızıya büründü. Biz üreticiler olarak fiyat ve verim noktasında beklentimiz çok yüksek" dedi.

"Kurutulan biberlerde katkı maddelerine dikkat edilmesi gerekiyor"

Geçen seneye göre verimin düşük olduğunu, fiyatların ise üreticilerin beklentisinin altında kaldığını söyleyen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Türkiye'de hem belimde hem de kalitede ikinci sırada olan kırmızı baharatlı biberinde kurutma mesaisi başladı. Tarlalardan hasat edilen biberler, kurutma alanına getirilip yaklaşık olarak bir hafta ile 10 gün arasında burada bekletilerek güneş altında kurutuluyor. Kuruyan biberler, fabrikalara götürülerek orada ayıklanıp pul ve toz biber haline getiriliyor. Bu sezon rekolte ve fiyatlar çok düşük kaldı. Kurutma işlemi, biberin kalitesini belirleyen en önemli aşamalardan biri. Aflatoksin oluşumuna karşı çiftçilerimize uyarılarda bulunduk. Biberlerin doğru şekilde kurutulup, fabrikalara gitmesi gerekiyor. Toprakta ve uygun olmayan şartlarda kurutma aflatoksin riskini artırıyor" dedi.