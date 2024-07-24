Kilis'te Boz Antep Fıstığı Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kilis'te Boz Antep Fıstığı Hasadı Başladı

Kilis'te yeni mahsul Antep fıstığından önce toplanan ve 'boz' olarak bilenen tam olgunlaşmamış iç fıstığın hasadı başladı. Kilis'te fıstık üreticileri, ağaçlara merdivenle çıkarak kızarmamış fıstıkları topluyor. Antep fıstığı üretiminde Türkiye'de 7. sırada bulunan Kilis, bu yıl 77 bin dekar alanda üretim yapıyor. Rekoltenin geçen yıla göre iki kat artması ve yüksek fiyatlar üreticileri memnun ediyor.

24.07.2024 13:54
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Kilis'te yeni mahsul Antep fıstığından önce toplanan ve 'boz' olarak bilenen tam olgunlaşmamış iç fıstığın hasadı başladı.

Gaziantep başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen 'boz' Antep fıstığının hasadına Suriye'ye sınır kent olan Kilis'te başlandı. Kilis'te fıstık üreticileri, ağaçlara merdivenle çıkarak kızarmamış fıstıkları topluyor. Yeşil altın hasadının bu ay içerisinde tamamlanması beklenirken giderek üretim alanı artan Antep fıstığı üretiminde Türkiye'de 7. sırada bulunuyor. Kent genelinde geçen seneye göre 2 bin dönüm araziye daha ekilen Antep fıstığı, bu sene 77 bin dekar alanda üretimi yapılıyor. 1 milyon 500 bin ağaçla ülke ekonomisine katkı sağlayan Antep fıstığında var yılında fiyatlar üreticilerin yüzlerini güldürdü.

"Altınla yarışan boz fıstığın hasadı başladı"

Antep fıstığı hasadında Türkiye'de 7. sırada olduğunu söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Üreticilerimizin önemli geçim kaynaklarından olan Antep fıstığının ilk boz fıstık hasat Kilis'te başladı. Kent genelinde her geçen gün üretim alanı artmakta olan Antep fıstığı bu yıl üretim alanımız 77 bin dekar alana kadar çıkmaktı. Rekolte ise geçen yıla göre çok yüksek iki katı kadar rekoltemiz var. Geçen sene 2 bin 500 ton aldığımız hasatta bu sene 5 ile 6 bin ton rekolte beklentimiz var. Bu da üreticilerimiz için güzel bir durum. Şu anda boz fıstık 130 TL'den alıcı buluyor. Hem verim hem rekolte fiyatı üreticimizin yüzünü güldürüyor. Çiftçilerimiz 45 derece sıcaklıkta fıstık bahçelerinde hasat yapmaktadır. Bir kilogram boz fıstık da yaklaşık olarak 350 gram iç fıstık elde ediliyor" dedi.

Yeşil altında hasadın başladığını söyleyen Çiftçi Mehmet Canbakış, "40 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklarına aldırış etmeden fıstık bahçemizde boz fıstık hasadına başladık. Hasadın başlamasıyla birlikte 130 TL'den başlayan fiyatlar şimdiden yüzümüzü güldürmeyi başardı. Geçen seneye göre bu yıl rekoltemiz çok yüksek" şeklinde konuştu.

"Okulumu seviyorum ama babama da yardım etmek zorundayım"

4. sınıf öğrencisi Çiğdem Canbakış, "Kışın okula gidiyorum yazın da babam annem ve kardeşlerimle birlikte tarlada çiftçilik yapıyoruz. Havalar çok sıcak ve bu sıcak havalarda babam çok zorlanıyor ama yine de evimizin ihtiyacını karşılamak için burada çalışmak zorunda. Sabahın erken saatlerinde kalkıyorum ve öğlen saatlerine kadar hep birlikte burada hasat yapıyoruz. Okulumu çok seviyorum ama babama ve aileme yardım etmek zorundayım" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

Türkiye, Kilis, Suriye, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kilis'te Boz Antep Fıstığı Hasadı Başladı - Son Dakika

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