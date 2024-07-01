Kilis'te Domates Hasadı Başladı: Fiyatlar Çiftçiyi Üzdü - Son Dakika
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Ekonomi

Kilis'te Domates Hasadı Başladı: Fiyatlar Çiftçiyi Üzdü

Kilis'te hasadına başlanan domates, verimi yüz güldürürken fiyatı ise çiftçiyi üzdü. Kavurucu sıcağın altında tarlada domates hasadı yapan tarım işçilerinin de zorlu mesaisi başladı. Kilis'in bereketli topraklarında yetiştirilen domatesler, tarlada 4 ile 5 TL arasında alıcı buluyor. Ancak marketlerde aynı domatesler 25 TL'den satılıyor. Çiftçiler, düşük fiyatlar nedeniyle mağdur olduklarını belirtiyor.

01.07.2024 17:51
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Tarlada 5 TL'den satılan domatesin kavurucu sıcak altında hasadı başladı

Domatesin tarladan sofraya yolculuğu başladı

KİLİS - Kilis'te hasadına başlanan domates, verimi yüz güldürürken fiyatı ise çiftçiyi üzdü. Kavurucu sıcağın altında tarlada domates hasadı yapan tarım işçilerinin de zorlu mesaisi başladı.

Kilis'in bereketli topraklarında domates fidelerini toprakla buluşturan çiftçiler, ilk domates hasadını gerçekleştirdi. 9 bin dekar alanda yetiştirilen domates, rekoltenin yüksek olması çiftçinin de yüzünü güldürmeyi başardı. Kavurucu sıcak altında toplanan domateslerin fiyatlarının da düşük olduğu Kilis'te, domates tarlada 4 ile 5 TL arasında alıcı buluyor. Tarım işçileri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başladıkları mesaiye, güneşin altında öğle saatlerine kadar devam ediyor.

"Rekolte çiftçilerin yüzünü güldürdü fiyatı ise üzdü"

Kilis'in Polateli ilçesinden Türkiye'nin her bölgesine domates gönderildiğini söyleyen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, " 9 bin dekar alanda domates üretimi yapılmakta. 3-4 ay önce fidelerini toprakla buluşturan üreticiler, fiyatları yüksek beklerken geçen seneki fiyatlarla aynı satılması çiftçileri mağdur etti. Tarlada en fazla 5 TL'den alıcı bulan domates, marketlerde 25 TL'den satışa sunuluyor. Çiftçi üretiyor aracılar kazanıyor. Çiftçi umudunu kaybetmedi. Rekoltenin yüksek olmasından dolayı üreticiler umudunu ikinci ve üçüncü kırıma bıraktı" dedi.

"Şuan 40-45 derece altında hasat yapmaktayız"

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaya gelip hasada başlayan üreticiler ve tarım işçilerinin öğlene kadar çalışabildiğini aktaran çiftçi İbrahim Halil Çağlı, " 45 derece sıcaklığın altında zorlu mesaimiz başladı. Dönümünden 15 ton rekolte beklediğimiz tarlada yüksek rekolte beklentimiz var. Geçen sene domatesi tarlada 5 TL'den satıyorduk bu sezon da aynı fiyatlardan alınırken marketlerde 25 TL olması biz çiftçileri üzdü. Bu konuya devletimizin el atmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yüzümüz gülmedi, ziyan olmasın diye topluyoruz"

Hasat yaparken hissedilen sıcaklığın 40-45 derece bandında olduğunu söyleyen çiftçi, Ayşe Çağlı, "Marketlerde 25 TL'den satılan domatesimiz 5 TL ve altına aracılar bizlerden alması bizi çok üzüyor ve bu şekilde emeğimiz boşa gidiyor. Sabah ezanından sonra tarım işçileriyle birlikte tarlaların yolunu tutarak kavurucu sıcağın altında zorlu mesaimize başladık. Beklentimiz 10 ile 15 TL arasındayken 5 TL'den satıldığı için toplamak içimizden gelmiyor. Sadece ziyan olmasın diye topluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kilis'te Domates Hasadı Başladı: Fiyatlar Çiftçiyi Üzdü - Son Dakika

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