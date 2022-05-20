Kilis'te duman çıkarmayan mangal üretildi - Son Dakika
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Kilis'te duman çıkarmayan mangal üretildi

20.05.2022 10:13

Kilis'te duman çıkarmayan mangal üretildi Hazırlanan sistem ile yağlar su haznesine damlaması nedeniyle duman çıkması önleniyor Kilis'te, evlerin balkonlarında duman çıkarmayan kebap mangalı üretildi.

Kilis'te duman çıkarmayan mangal üretildi

Hazırlanan sistem ile yağlar su haznesine damlaması nedeniyle duman çıkması önleniyor

KİLİS - Kilis'te, evlerin balkonlarında duman çıkarmayan kebap mangalı üretildi. Hazırlanan özel sistem ile su haznesine damlayan yağlar nedeniyle duman çıkarmayan mangallar bin 500 ile 2 Bin TL arasında satışa sunuluyor.

İbrahim Deliahmetoğlu adlı vatandaş, Kilis'te tasarımını kendisi yaparak patentine aldığı kebap pişirirken duman çıkmayan manga üretti. Mangalın çevresi ahşaptan oluyor. Mangalın ilk önce ısı geçirmez tabanına su konduktan sonra daha sonra kömürü kayıldıktan sonra özel yapılan kanallara konuluyor. Kömür olan İki kanalın arasına şiş kebaplar pişiriliyor. Etten eriyen yağlar kömürün üzerine düşleyerek, kanallardan suyun içerisine damladığı için duman olmuyor. Bu nedenle çok kısa sürede duman çıkmadan kebaplar pişirilmiş oluyor. İbrahim Deliahmetoğlu, apartmanlarda kebap pişirmenin yasak olması nedeniyle ürettiğini ifade ederek, "Patendi ve tescili tamamen kendime aittir. Güzel rağbet gördü, insanlar beğeniyor. Özellikle balkonlarda mangalda kebap işittiriyorlar. Ev içerisine de yapılabilir. Fiyat olarak mangalın büyüklüğüne göre bin 500 ile 2 bin lira arasındadır. Üzerinde fanı kömür yakma cihazını hediye ediyoruz. Mangalımız ahşap kaplamalı, izolasyonludur. Isı geçirmez, mangalda kömür haznesi vardır, kömür haznesinden akan yağlar, tabana düşer, en dışında da ızgaramız vardır. Bunda da dumansız bir şekilde ızgara yapılabilir. Akan yağlar kömüre değil de, tabana düştüğü için duman çıkmıyor. Tabanda da su olduğu için duman çıkarmıyor. Ev içerisinde de kebap yapılabilir, balkonda da yapılabilir" dedi.

Kilis'te duman çıkarmayan mangal üretildi
Kilis'te duman çıkarmayan mangal üretildi
Kilis'te duman çıkarmayan mangal üretildi
Kilis'te duman çıkarmayan mangal üretildi
Kilis'te duman çıkarmayan mangal üretildi
Kilis'te duman çıkarmayan mangal üretildi
Kilis'te duman çıkarmayan mangal üretildi

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Kaynak: İHA

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