Kilis'te küçükbaş kurbanlıklar müşterilerini bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kilis'te küçükbaş kurbanlıklar müşterilerini bekliyor

Kilis'te Kurban Bayramı'na kısa süre kala hayvan pazarlarında küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı. Pazarda hareketlilik artarken, fiyatlar 9 bin TL ile 25 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş hayvanlar ise 70 bin TL ile 300 bin TL arasında satışa sunuluyor.

14.06.2024 16:31
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Kilis'te küçükbaş kurbanlıklar müşterilerini bekliyor

Pazarda hareketlilik bayrama kısa süre kala arttı

KİLİS - Kilis'te hayvan pazarlarında küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıkarken bayrama kısa süre kala pazarda hareketlilik arttı.

Kilis merkezdeki canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı'na kısa süre kala küçükbaş kurbanlık alışverişlerinde hareketlilik başladı. Kentin dört bir tarafından gelenler küçükbaş hayvan pazarında yoğunluk oluşturdu. Pazarda 9 bin TL ile 25 bin TL arasında küçükbaş bulunurken, büyükbaş fiyatları ise 70 bin TL ile 300 bin TL arasında değişiyor.

Bayrama sayılı günler kala canlı hayvan pazarında yoğunluğun başladığını söyleyen hayvan satıcısı Kadir Payam, "Kurban sezonu geldi. Küçük ve büyükbaş hayvanları pazara çıkardık. Dişi ve erkek hayvanlarımız var. Dişi koyunun kilosu 175 ile 190 TL arasında, ortalama dişi bir koyun 9 ile 15 bin TL arasına alıcı buluyor. Erkek toklu olarak hitap ettiğimiz Van beyazı mor koyunlar ise 220 ile 230 arasında gidiyor ve bir erkek hayvan 13 ile 25 bin TL arasında alıcı buluyor. Yerli malı olarak pazara çıkardığımız küçükbaşlar ise 240 ile 250 arasında değişiyor. Büyük baş olarak düve dediğimiz cins ise 70 ile 130 bin TL arasında tutarken fiyatı çıkarken, dana ise 90 ile 300 bin TL arasında satışa sunuluyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kilis'te küçükbaş kurbanlıklar müşterilerini bekliyor - Son Dakika

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