Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları - Son Dakika

Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

Son Güncelleme: 31.08.2023 17:12

Memur ve memur emeklisi için 2024'te yüzde 15+10, 2025'te ise yüzde 6+5 oranında zam kararı alındı. Bu rakamlara enflasyon farkının da eklenmesiyle memur maaşları ocakta yüzde 44 oranında artacak. İşte meslek meslek zamlı memur maaşları.

Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisinin 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde kararını açıkladı. Buna göre, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşına belirlenen zamla birlikte enflasyon farkı da yansıtılacak. İşte enflasyon farkının eklenmesiyle memur ve emeklinin ocak ayında alacağı zamlı maaşlar.

YÜZDE 25'LİK ENFLASYON FARKI

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıkladığı enflasyon raporuna göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 59,46 olarak belirtildi. Ekonomistler, yüzde 59,46'lık enflasyon tahminine göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 33,13 seviyesinde olmasını bekliyor.Bu rakam Temmuz 2023'de uygulanan yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı çıkarıldığında memur enflasyon farkı yüzde 25,59 olarak gerçekleşecek.

MAAŞLAR YÜZDE 44 ORANINDA ARTACAK

Memur zammı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanıyor. Yani Ocak 2024 için yüzde 15'lik toplu sözleşme zammına göre yeni hesap yapıldığında memur maaşları enflasyon farkıyla birlikte yüzde 44,42 oranında artacak.

İşte meslek meslek memur maaşları:

Kuruşu kuruşuna hesapladık! İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

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Son Dakika Ekonomi Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları - Son Dakika
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