Üye Girişi
Kimi sesine kimi dayanıklılığına vurgun - Son Dakika

Kimi sesine kimi dayanıklılığına vurgun

17.11.2021 09:43
Kimi sesine kimi dayanıklılığına vurgun

ÇEK Cumhuriyeti'nde 1929 ile 1979 yılları arasında üretilen Jawa marka motosikletler, Aydın'ın dağ köylerinde ve kırsal alanlarda halen kullanılıyor.

ÇEK Cumhuriyeti'nde 1929 ile 1979 yılları arasında üretilen Jawa marka motosikletler, Aydın'ın dağ köylerinde ve kırsal alanlarda halen kullanılıyor. Kendine has sesi ve dayanıklılığı ile bilinen asırlık motosikletler arazisi engebeli olan yerleşim birimlerinde yaşayanlar için altın kadar kıymetli.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Osman Küçükkonuklar, 1971 model motosikleti ile 40 yıldır yollarda olduğunu belirtti. Dayanıklılığı ve gücünün yanında pek çok kişinin kara java olarak adlandırılan bu motosikletlerin sesine hayran olduğunu belirten Küçükkonuklar, "Kendimi bildim bileli bu motosiklete binerim. Tüm yükümü de bununla taşıyorum. Özellikle bozuk olan dağ yollarında çok kullanışlı. 1979 yılından sonra üretilmediği için artık bulmak çok zor. Deyim yerinde ise karaborsaya düşen bu motosikletlerin kıymetini bilenler hiçbir şeyle değişmiyor. Yeni nesil motosikletler bunlar kadar hem dayanıklı değil hem de güçlü değil" diyerek 50 yıldır trafikte olan motosikleti ile her gün yaylaya gidip geldiğini yakıt masrafından başka bir masrafı da olmadığını söyledi. - AYDIN

Kimi sesine kimi dayanıklılığına vurgun
Kimi sesine kimi dayanıklılığına vurgun
Kimi sesine kimi dayanıklılığına vurgun
Kimi sesine kimi dayanıklılığına vurgun

Karacasu, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kimi sesine kimi dayanıklılığına vurgun - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Stefan Kuntz hangi takımla eşleşmek istiyor? 09:43 Stefan Kuntz hangi takımla eşleşmek istiyor? Rusya'da insansız saldırı helikopteri test edildi 09:41 Rusya'da insansız saldırı helikopteri test edildi Bizim Köyün Kızları'nda yarışmacı aniden denize düştü 09:28 Bizim Köyün Kızları'nda yarışmacı aniden denize düştü
Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi 09:11 Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim 08:09 İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim 07:23 "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin
Karadağ'ı deplasmanda deviren A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılmaya hak kazandı 07:19 Karadağ'ı deplasmanda deviren A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılmaya hak kazandı Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı 20:37 Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı

Son Dakika Haberleri
09:29 Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu
09:27 Bizim Köyün Kızları'nda yarışmacı aniden denize düştü
09:21 Hırsızın başına gelmedik kalmadı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı
09:12 Nez'den survivor itirafı: Tam gitmemize bir gün kala bayıldım
09:12 Beş yıldızlı otelde oldu: 60 öğrenci zehirlendi
09:11 Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi
08:57 ABD ordusundan geleceği görecek cihaz
08:55 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebek beklediği iddia edildi
08:53 Koronavirüsün etkisi devam ediyor! Toplumun bir kısmı hala tedirgin
Gerginlik had safhada! Tüm dünyanın gözü çatışmaların yaşandığı Azerbaycan-Ermenistan sınırında Gerginlik had safhada! Tüm dünyanın gözü çatışmaların yaşandığı Azerbaycan-Ermenistan sınırında         
09:43
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yeniden etkili olacak Meteoroloji uyardı: Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yeniden etkili olacak         
09:42
Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu         
09:30
Otomobil aniden yanmaya başladı, içindekiler o anı gözyaşlarıyla izledi Otomobil aniden yanmaya başladı, içindekiler o anı gözyaşlarıyla izledi         
09:18
Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu         
08:48
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti         
08:07
Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri         
07:22
Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi         
01:22
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 09:48:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kimi sesine kimi dayanıklılığına vurgun - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement