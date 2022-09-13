IMCD, TEGV ile birlikte Türkiye'ye bilim tohumu ekecek - Son Dakika
Üye Girişi

IMCD, TEGV ile birlikte Türkiye'ye bilim tohumu ekecek

13.09.2022 11:38
IMCD, TEGV ile birlikte Türkiye'ye bilim tohumu ekecek

Kimya alanında 6 kıtadaki 50 ülkede 56 bine yakın müşterisine hizmet veren özel kimyasal ve gıda bileşenleri distribütör şirketi IMCD'nin Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile hayata geçirdiği proje kapsamında Anadolu illerini dolaşacak Bilim Ateşböceği Tırı, gittiği okullarda 2 ile...

Kimya alanında 6 kıtadaki 50 ülkede 56 bine yakın müşterisine hizmet veren özel kimyasal ve gıda bileşenleri distribütör şirketi IMCD'nin Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile hayata geçirdiği proje kapsamında Anadolu illerini dolaşacak Bilim Ateşböceği Tırı, gittiği okullarda 2 ile 8'inci sınıf arasındaki tüm çocuklara interaktif deney yapma imkanı sunacak.

IMCD'den yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Millletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzacılarından olan IMCD, eğitimdeki eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için bulunduğu ülkelerdeki resmi ve özel kurumlarla projeler geliştiriyor.

IMCD'nin Türkiye'de çocukların eğitimden eşit şekilde yararlanması için çalışan TEGV ile başlattığı Bilim Ateşböceği Tırı da bu projelerden biri.

"Creating a World of Opportunity/ fırsatlar dünyası yaratmak" mottosu ile hayata geçirilen proje kapsamında TEGV'in Bilim Ateşböceği Tırını sahiplenen IMCD, 2 ile 8'inci sınıf arasındaki tüm çocuklara "bilimi sevdirme" ve "bilimin günlük hayatın içinde var olduğunu" gösterme hedefiyle Türkiye'nin farklı illerindeki laboratuvarı olmayan okulları ziyaret edecek.

Bilim Ateşböceği Tırını mini bir laboratuvara çeviren IMCD, çocuklara, kitaplarda okudukları pek çok konuda birebir deney yapma imkanı sunuyor.

"Eğitimde fırsat eşitliği" sunma amacıyla Anadolu illerini dolaşacak olan Bilim Ateşböceği Tırı, gittiği okullarda 2 ile 8'inci sınıf arasındaki tüm çocuklara interaktif deney yapma imkanı sunacak.

Bilim Ateşböceği eğitim programı, ilköğretim çağı çocuklarının, fen bilimlerinin temel bilgi ve becerilerini kazanarak, düşünen, problem çözebilen ve bilime karşı olumlu tutum geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Projenin uzun vadeli hedefi ise daha fazla çocuğun meslek seçerken öğretmenlik, hemşirelik, polislik gibi mesleklerin yanı sıra bilim insanı olmayı tercih etmesini sağlamak.

Gelecek kuşakların hayallerine bilim tohumu ekecek

Bilim Ateşböceği Tırının ilk durağı, Kuşadası'nın Kirazlı Köyü Selim Eren İlköğretim Okulu oldu. Laboratuvarı olmadığı için çocuklarla deney yaptırma imkanı olmayan Kirazlı Köyü Selim Eren İlköğretim Okulu'nun 2-8'inci sınıf düzeyindeki öğrencileri, Bilim Ateşböceği Tırı sayesinde hem zengin ve ilgi çekici materyallerle deney yapma imkanı buldu hem de bilimin günlük hayatın ne kadar içinde olduğunu yaşayarak öğrendi.

"Bilim Her Yerde" sloganıyla yola çıkılarak hazırlanan programın içeriğinde yer alan deneyler, çocukların çevrelerinde kolaylıkla bulabileceği materyaller ile kurgulandı. Müfredatı alanında uzman eğitmenler tarafından oluşturulan Bilim Ateşböceği Tırında IMCD çalışanları da çocuklara gönüllü olarak eğitimler verdi.

IMCD çalışanları ile çocuklar sebze ve meyvelerden renk elde etme, kuru buzu karbondioksite dönüştürme, soda gazı ile balon şişirme gibi pratikler yaptı.

"Amacımız bilimi çocuklara daha fazla sevdirmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IMCD Türkiye Genel Müdürü Aylin Zakuto, Bilim Ateşböceği Tırının yıl içindeki rotasının, talepte bulunan okulların TEGV'e yaptıkları başvuruya göre şekilleneceğini belirterek, olabildiğince fazla okula gitmek istediklerini aktardı.

Yola çıkış amaçlarını "Eğitimde gerçek anlamda fırsat eşitliği yaratmak" olarak özetleyen Zakuto, şunları kaydetti:

"IMCD olarak faaliyet gösterdiğimiz her ülkede ekonomik olduğu kadar toplumsal kalkınmaya katkı sağlamaya önem veriyoruz. Çünkü Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olan IMCD, bütün iş süreçlerini ve sosyal sorumluluk projelerini BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı gözeterek hayata geçiriyor. Türkiye'de başlattığımız eğitim projesi 'Ateşböceği Bilim Tırı da küresel amaçların Nitelikli Eğitim ve Cinsiyet Eşitliği ana amaçlarına hizmet ediyor. Bize göre, her çocuk eğitim hayatını eşit şartlarda sürdürebilmeli. Bu felsefeden hareketle geçtiğimiz yıl TEGV'in 'Yeni Dünya' projesine destek olmuş ve 351 çocuğumuza uzaktan eğitime katılmalarını sağlayan tabletler dağıtmıştık.

Artık pandemi yavaşladı ve yüz yüze eğitim geri geldi. Biz de TEGV'in yine eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak farklı bir projesine destek olmaya karar verdik. TEGV bünyesinde Türkiye'yi dolaşan Bilim Ateşböceği Tırını sahiplendik. TEGV okul tespiti yaparken öncelikli köy okulları ve dezavantajlı çocukları hedefliyor. Projemiz uzun soluklu olsun istiyoruz. Amacımız bilimi çocuklara daha fazla sevdirmek. Çünkü IMCD, bilimi temel alarak faaliyetlerini geliştiren bir şirket. Bu nedenle çocuklara bilimin laboratuvarlarda, tüplerin içinde değil günlük hayatımızın içinde olduğunu interaktif bir biçimde anlatmak istiyoruz. Bilim insanı olmanın birinci kuralının merak ve sorgulama olduğunu öğretirsek, geleceğin bilim insanlarının ilk tohumlarını da atmış oluruz."

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Fahrettin Altun: Kimi siyasetçilerin terör örgütüne karşı milli duruşları yok Son dakika gündem: Fahrettin Altun: Kimi siyasetçilerin terör örgütüne karşı milli duruşları yok Kırgızistan, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 için üs kurdu Kırgızistan, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 için üs kurdu Akşener: Adı Geçen Hiçbir Adaya Yönelik, Sayın Kılıçdaroğlu Başta Olmak Üzere, Hiçbir İsmi Geçen Kişiye Yönelik En Küçük Bir Ön Yargımız Yok Akşener: Adı Geçen Hiçbir Adaya Yönelik, Sayın Kılıçdaroğlu Başta Olmak Üzere, Hiçbir İsmi Geçen Kişiye Yönelik En Küçük Bir Ön Yargımız Yok
Kaynak: AA

Selim Eren, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMCD, TEGV ile birlikte Türkiye'ye bilim tohumu ekecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:36 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satışı için son 2 gün: Şirketler 3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
12:28 AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır
12:31 Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi
12:06 İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi
11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine tepki gösteren ABD'li senatör: Yunanistan'ın yanındayız
11:43 Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde
11:41 Ünlü yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 13:38:47. #1.12#
SON DAKİKA: IMCD, TEGV ile birlikte Türkiye'ye bilim tohumu ekecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement